На территории сельской школы на Волыни прогремел взрыв

В понедельник, 29 ноября, в Волынской области произошел взрыв газа в котельной на территории одной из школ. В результате она была разрушена, учебное заведение осталось без отопления.

Об этом сообщает ГСЧС.

Инцидент произошел около 11:00 29 ноября в селе Проход Ратновского района Волынской области. Там в отдельно расположенном здании котельной взорвался газ. Пожара не возникло, однако котельная была разрушено. По данным спасателей, обошлось без жертв и пострадавших.

Из школы эвакуировали 82 человека, среди которых 64 ученика. Температура в учебном заведении снизилась до +3 градусов, учебный процесс был приостановлен.

"Полиция выясняет обстоятельства взрыва котельной на Ратновщине. Котельная размещалась на территории школы села Проход. Никто из детей, учителей и персонала не пострадал, они все эвакуированы", - прокомментировали инцидент в полиции.