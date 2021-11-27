В Киеве неизвестные подорвали банкомат и украли деньги. Полиция ввела спецоперацию

В Дарницком районе Киева двое неизвестных взорвали банкомат и украли все деньги.

Правоохранители ввели в городе специальную операцию.

Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции на своей странице в Facebook.

По данным правоохранителей, сообщение о повреждении банкомата поступило сегодня, 30 ноября. По предварительным данным, двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с денежными средствами и скрылись.

Полиция возбудила уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) УК Украины.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.