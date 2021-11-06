Со следующей недели в Украине в четыре раза сократят срок действия желтого ковид-сертификата

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что с 6 декабря в Украине изменится срок действия "желтого" ковид-сертификата о вакцинации.

Вместо 120 дней он будет действительным всего 30.

Об этом Виктор Ляшко заявил сегодня во время брифинга.

"Срок действия "желтого" сертификата с 6 декабря сократится до 30 дней. Ранее он был действительным 120 дней. "Желтый" сертификат - это документ, который удостоверяет проведение одной прививки, а "зеленый" сертификат выдается человеку, который прошел полный курс, то есть сделал две прививки против COVID-19", - рассказал Ляшко.

Кроме того, министр напомнил, о минимальных возможных интервалах для введения вторых доз вакцин: