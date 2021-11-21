 

Главу Верховного суда уволил Высший совет правосудия

События Сегодня, 14:1176
Главу Верховного суда уволил Высший совет правосудия

Во вторник, 30 ноября, Высший совет правосудия решил уволить Валентину Данишевскую, которая ранее подала заявление об отставке, с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"Общий стаж работы судьи Валентины Данишевской, дающий право на отставку, составляет более 20 лет. Согласно статье 116 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" судья, имеющий стаж работы в должности судьи не менее двадцати лет, определяемый в соответствии со статьей 137 настоящего Закона, имеет право подать заявление об отставке", - сказано в сообщении.

С 1987 года Данишевская работала главным арбитром арбитража Управления торговли Запорожского облисполкома, в 1992 году ее назначили арбитром, а после и судьей арбитражного суда Запорожской области.

В 2017 году ее назначили судьей Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде, в ноябре того же года Данишевскую избрали председателем Верховного суда сроком на четыре года, срок полномочий Валентины Данишевской как Председателя Верховного Суда истекает 30 ноября 2021 года.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Высший, совет, правосудия, увольнение, глава, Верховный, суд, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Как судебной властью в Украине начали управлять американец, англичанин и эстонка
Как судебной властью в Украине начали управлять американец, англичанин и эстонка
21-ноя-2021, 19:29
Опекунство над Бритни Спирс официально прекратил суд в США
Опекунство над Бритни Спирс официально прекратил суд в США
13-ноя-2021, 10:19
Сформирован состав совета, который отберет членов высшего органа судебной власти
Сформирован состав совета, который отберет членов высшего органа судебной власти
9-ноя-2021, 12:15
После вручения повестки в армию закарпатский призывник сбежал на заработки в Чехию
После вручения повестки в армию закарпатский призывник сбежал на заработки в Чехию
2-ноя-2021, 10:19
В отставку уходит глава Верховного суда
В отставку уходит глава Верховного суда
8-окт-2021, 12:45

Последние новости

16:27
Политика
Путин сказал, что его уже более 20 лет пугают Китаем
16:25
События
Размещение у себя российского ядерного оружия в случае его появления в Польше допустил Лукашенко
16:23
События
Провести перепись украинцев с помощью американцев из Apple пообещал Зеленский
14:17
События
Что неофициально говорят в украинской разведке о ситуации на границе с РФ
14:11
События
Главу Верховного суда уволил Высший совет правосудия
13:59
События
В СИЗО Полтавы после эпилепсии умерла 20-летняя днепрянка, осужденная на 15 лет за расстрел инструктора тира
13:51
События
О давлении США на Евросоюз манипуляциями "угрозой вторжения РФ в Украину" сообщила российская разведка
13:24
События
Со следующей недели в Украине в четыре раза сократят срок действия желтого ковид-сертификата
13:22
События
О значительном снижении эффективности вакцин против штамма "Омикрон" заявили в Moderna
13:17
События
В Киеве неизвестные подорвали банкомат и украли деньги. Полиция ввела спецоперацию
12:45
Экономика
Во вторник утром цены на нефть Brent упали до минимума с начала сентября
11:48
События
На территории сельской школы на Волыни прогремел взрыв
10:59
События
Госстат заявил что долги по зарплатам в Украине выросли с начала года на 50%
10:27
События
Почему вредно курить кальян объяснили украинцам в МОЗ
10:18
События
Компания производившая с XIX века в Австрии конфеты "Моцарт" объявила себя банкротом в пандемию
10:05
События
Пентагон заявил что США решили расширить военное присутствие в Австралии для сдерживания Китая
10:00
События
В Австрии будут штрафовать до 7200 евро за отказ от вакцинации
09:57
Политика
Найдет ли "Слуга народа" в Раде голоса за главные законы
08:41
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 ноября 2021
Вчера, 2021-11-29
21:27
События
Уголовное дело по поводу "заговора декабристов", о котором заявлял Зеленский завела СБУ

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 ноября 20211382
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 ноября 20211173
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 ноября 2021672
Способ убивать коронавирус за две секунды нашли израильские ученые600
Умер норвежский блогер и "морж", который пил водку и купался зимой410
Что известно о "госперевороте с Ахметовым", о котором заявил Зеленский. Реконструкция377
Мужчина чудом долетел живым из Гватемалы в США, спрятавшись в шасси самолета321

Досуг

Как найти работу в пригороде Киева?
Как найти работу в пригороде Киева?
Столица Украины может предложить своим жителям и гостям немало высокооплачиваемых вакансий. Но и в пригороде Киева огромное количество предложений. Очень часто для получения профессии не нужна высокая квалификация.
Вчера, 22:57117
Канефрон Н
Канефрон Н
В урологической практике все чаще встречаются заболевания мочевыводящих путей, занимая второе место в группе экстрагенитальной патологии. Бороться с ними помогают специализированные лекарственные средства, среди обилия которых выделяется Канефрон®Н растительного происхождения.
Вчера, 20:40107
Преимущества автоматизированного колл-центра
Преимущества автоматизированного колл-центра
Для организации телефонных переговоров сотрудников с клиентами необходимо создать колл-центр. Это поможет наладить обратную связь с пользователями, узнать, какие товары и услуги пользуются спросом, проводить различные опросы, сообщать о новых акциях.
Вчера, 17:43150
Французские балконы: конструкция, преимущества, стоимость
Французские балконы: конструкция, преимущества, стоимость
Сегодня в Украине все бо́льшую популярность обретают балконы во французском стиле. Первоначально «французским» называли балкон, имеющий очень узкую площадку и небольшое ограждение с уличной стороны.
Вчера, 15:14129
Окупаются ли инвестиции в элитное жилье у моря
Окупаются ли инвестиции в элитное жилье у моря
Инвестиции в недвижимость - животрепещущая тема, особенно если речь идет о квартирах или домах у моря. Их можно использовать и как жилье для себя, и как объект для сдачи в аренду.
Вчера, 15:12150
Как выбрать надувной и спортивный батут для ребенка
Как выбрать надувной и спортивный батут для ребенка
Ни один родитель не откажет себе в удовольствии порадовать детвору таким интересным развлечением, как батут. При этом необязательно водить ребенка в парк аттракционов.
Вчера, 15:03118

События

Размещение у себя российского ядерного оружия в случае его появления в Польше допустил Лукашенко
Размещение у себя российского ядерного оружия в случае его появления в Польше допустил Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 30 ноября сделал очередное громкое заявление.
Сегодня, 16:2532
Провести перепись украинцев с помощью американцев из Apple пообещал Зеленский
Провести перепись украинцев с помощью американцев из Apple пообещал Зеленский
Перепись населения в Украине, которая запланирована на 2023 год, проведут в сотрудничестве с американской технологической компанией Apple. 
Сегодня, 16:2331
Что неофициально говорят в украинской разведке о ситуации на границе с РФ
Что неофициально говорят в украинской разведке о ситуации на границе с РФ
Еще в октябре 2021 года в западных СМИ заговорили о высокой вероятности войны России с Украиной.
Сегодня, 14:1787
Главу Верховного суда уволил Высший совет правосудия
Главу Верховного суда уволил Высший совет правосудия
Во вторник, 30 ноября, Высший совет правосудия решил уволить Валентину Данишевскую, которая ранее подала заявление об отставке, с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.
Сегодня, 14:1178
В СИЗО Полтавы после эпилепсии умерла 20-летняя днепрянка, осужденная на 15 лет за расстрел инструктора тира
В СИЗО Полтавы после эпилепсии умерла 20-летняя днепрянка, осужденная на 15 лет за расстрел инструктора тира
В Полтавском учреждении исполнения наказаний № 23 внезапно скончалась 20-летняя днепрянка Вероника Моторина, осужденная на 15 лет за убийство инструктора в тире.
Сегодня, 13:5994
О давлении США на Евросоюз манипуляциями "угрозой вторжения РФ в Украину" сообщила российская разведка
О давлении США на Евросоюз манипуляциями "угрозой вторжения РФ в Украину" сообщила российская разведка
Служба внешней разведки России заявила, что США оказывают давление на Евросоюз в вопросе сдерживании России и манипулируют якобы готовящемся вторжением РФ в Украину.
Сегодня, 13:5196
7 Днів