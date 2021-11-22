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События Сегодня, 14:1785
Что неофициально говорят в украинской разведке о ситуации на границе с РФ

Еще в октябре 2021 года в западных СМИ заговорили о высокой вероятности войны России с Украиной.

И говорят до сих пор. 

Однако ситуация странная. Украинское руководство, которое в прошлом не упускало ни малейшего повода заявить об "угрозе российского вторжения", на сей раз начало, что называется, путаться в показаниях.

Поначалу Киев не принял "подачу" от западных медиа и отрицал угрозу вторжения на всех уровнях: от Минобороны и СНБО до президента Зеленского.

Потом концепция резко поменялась и на всех уровнях тему "Путин вот вот нападет" украинские власти начали поддерживать. Хотя и не совпадая по датам. Арестович, например, "назначил" вторжение на католическое Рождества (конец декабря), а глава украинской разведки Буданов - на конец января-февраль. При этом эти заявления делались с подтекстом, что Путин нападет, в случае, если начнется дестабилизация внутри страны. Это сразу вызывало подозрение, что власть "согласились" признать угрозу вторжения исключительно из политтехнологических целей - чтоб обвинить всех своих внутренних противников в "работе на Кремль".

Тем временем, вал публикаций на Западе о грядущей войне нарастал, что встревожило инвесторов, начавших выводить средства из украинских гособлигаций и вообще из страны. Гривня пошла вниз.

После чего у украинской власти концепция вновь резко поменялась. И также дружно как до этого все говорили об "угрозе агрессии", также дружно все стали отрицать вероятность скорой войны и обвинять СМИ в нагнетании паники.

Эти метания окончательно всех запутали и создали впечатления, что у Зеленского "видят" или "не видят" угрозу "вторжения" не исходя из того есть она или нет на самом деле, а исходя из того, выгодно или не выгодно власти в данный конкретный момент эту угрозу признавать.

"Страна" же решила понять какая реальная ситуация на российско-украинской границе и действительно ли движения российских войск там говорит о подготовке к полномасштабной войне.

Для этого мы поговорили с представителями украинской разведки. И узнали как там реально оценивают ситуацию. Как оказалось, эти оценки не совпадают с тем, что говорят власти публично.

Почему Путин не напал?

О скором российском вторжении начали говорить с 1 марта 2014 года - когда Совет федерации РФ дал разрешение Владимиру Путину на использовании войск на территории Украины.

К тому времени, ключевые объекты в Крыму уже заняли "зеленые человечки" (подразделения российской армии), а потому все ждали, что "русские танки" вот вот двинут и на Харьков, и на Киев. 

Однако этого не произошло, хотя тогдашний и.о. президента Турчинов предрекал "вторжение" чуть ли не каждую неделю.

Далее началась война на Донбассе, в которой Россия широко поддерживала "республики", в том числе и высылая на подмогу "отпускников" (офицеров российской армии) и отдельные батальонно-тактические группы, которые были задействованы, например, под Иловайском. Но это было не открытое участие России в войне. Официально в Москве отрицали какое-либо свое военное присутствие на Донбассе.

И, со временем, разговоры о вторжении России в Украину стихли, а Киев переключился на обвинение Кремля в "гибридной агрессии на Донбассе".

В тоже время, специалисты даже в самые горячие дни 2014 года считали маловероятным полномасштабное открытое вторжение России в Украину. И не только из-за возможного ужесточения западных санкций против Москвы, но и по чисто военным причинам. 

"До 2014 года в России не расценивали Украину как вероятного военного противника. Соответственно на границах с Украиной до 2014 года практически не было крупных российских военных соединений. Поэтому и вероятность наступления на Украину в 2014 году сразу после Майдана было чисто гипотетической - наступать просто было некому. Точнее, какие-то подразделения могли перебросить к границе. Но это было скорее демонстрация силы. Масштабное наступление - это не только техника и солдаты. Это и тыловые базы, и логистика. Это целая инфраструктура, которую не создашь за пару месяцев и даже за год. Исключением был Крым, где российские войска находились официально со всеми своими базами и инфраструктурой. Поэтому именно там, а не где-то в другом месте, и начались события в 2014 году. Но что касается вторжения российской армии в Украину в других регионах - то к этому в 2014 году Россия не была готова с чисто военной точки зрения. И, кстати говоря, в российских открытых источниках можно встретить информацию, что тогда именно военные РФ были против вторжения в Украину, указывая, что к нему они на тот момент не готовы", - говорит "Стране" представитель украинской разведки. 

Военные приготовления

Но ситуация стала меняться с 2015 года. 

Именно с этого момента Россия начала создание крупных группировок войск на границе с Украиной. 

И на это уже тогда обратили внимание российские аналитики.

Вот что писал в 2016 году в газете "Ведомости" директор российского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов (приведем из статьи подробную цитату):

"Россия в последние полтора года последовательно монтирует внушительную военную группировку на всей протяженности границы с Украиной.

На севере этой границы в 2015 году воссоздана 1-я гвардейская танковая армия, в состав которой помимо «элитных» подмосковных 2-й гвардейской Таманской мотострелковой и 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизий включена также 6-я танковая бригада в Нижнем Новгороде, а самое главное – новая 144-я мотострелковая дивизия, формирование которой начато в 2016 году в районе Смоленска и Ельни.

Южнее – из Нижнего Новгорода в Воронеж было передвинуто управление создаваемой практически заново 20-й общевойсковой армии. Ее ядром теперь становится возрождаемая (после расформирования в 2009 году) 10-я гвардейская танковая дивизия со штабом в Богучаре. Весь регион Курской, Белгородской и Воронежской областей активно насыщается войсками, включая переброску сюда двух мотострелковых бригад, а в дальнейшем, видимо, здесь возможно формирование еще одной дивизии.

Наконец, в Ростовской области, с 1989 года практически лишенной общевойсковых частей, начато создание 150-й мотострелковой дивизии в Новочеркасске. Распространяются сведения о возможности создания здесь еще одной армии в подчинении Южного военного округа с соответствующим дальнейшим наращиванием ее состава.

Смысл всех этих мероприятий очевиден – на границе с Украиной (где еще три года назад вовсе не было войск) российской стороной создаются три серьезные группировки, способные в случае необходимости на севере нанести стремительный удар в направлении Киева (до которого от российской границы через Чернигов 270 км), а южнее – создать две мощные «клешни» для охвата и стратегического окружения основной группировки украинской армии на Левобережье Украины, и без того скованной на линии фронта с самопровозглашенными республиками в Донбассе.

У Украины попросту отсутствуют (и в обозримом будущем не могут быть созданы в силу ресурсных ограничений) военные силы, способные парировать удар этих группировок и в целом противостоять возможной крупномасштабной "глубокой" операции российской стороны. И это при том, что у России имеются еще значительные резервы в Южном военном округе (в виде двух армий – 49-й и 58-й) и в Центральном и Восточном военном округах (в которых, по имеющимся данным, планируется сформировать еще три дивизии). Активно идет и перевооружение ВВС, ПВО и армейской авиации в регионах "южнее Москвы".

Конец цитаты.

По данным наших собеседников в украинской разведке процесс создания армейских группировок уже в общем и целом завершен. И на границах с Украиной, а также в Крыму создано мощная военная инфраструктура и сосредоточены крупные силы российской армии. 

"Сейчас только на северо-восточной границе с Украиной находится около 60 тысяч солдат Вооруженных сил России. На южном и восточном фланге - в Крыму и в Ростовской области - около сорока тысяч солдат. И это не считая "армейских корпусов" в так называемых "республиках" на Донбассе. Но эти цифры плавающие - идет постоянная ротация и пополнение. Во время весенних маневров часть российских войск и техники, переброшенных из других регионов, так и остались на границе. И сейчас продолжается постоянное укрупнение и укрепление этих группировок", - сказал источник "Страны".

Но он делает важное уточнение. То что происходит, с военной точки зрения неправильно называть формированием "группировки вторжения".

"Войска не перебрасываются с целью нанести удар по Украине в течение месяца-двух, как это у нас подается публично. Войска перебрасываются на новые места своей постоянной дислокации. Раньше мест постоянной дислокации у российских войск на границе с Украиной не было. Теперь есть. И сосредоточены там крупные силы. И находится они там могут годами и десятилетиями. Они могут так никогда и не быть задействованы. А могут и перейти в наступление на Украину. Инфраструктура под это готова. Тут уже все зависит от решения политического руководства России", - говорит источник в разведке.

Сценарии войны

По словам источника, наиболее неблагоприятный для Украины сценарий - это удар российских группировок в случае, если начнется полномасштабная война на Донбассе. 

"Именно поэтому все разговоры, что пора украинской армии наступать на Донбассе - это или глупость, или провокация. Для наступления нам нужно будет создать ударную группировку и включить туда все боеспособные части со всей страны. И пока эта группировка будет вязнуть в боях в плотной городской застройке, российская армия не встречая сопротивления нанесет удары с северо-востока и Крыма, фактически разрезав страну на две части и взяв украинские войска на Донбассе в огромный котел. Это военный разгром. Причем очень быстрый. Именно поэтому пока российские группировки нависают над границей с Украиной любые планы по наступлению ВСУ на Донбассе можно выбрасывать в мусорное ведро", - говорит источник в разведке.

Впрочем, по его словам, даже без начала полномасштабного конфликта на Донбассе, прогноз по возможной открытой войне с Россией для Украины крайне неблагоприятный. 

По оценкам соотношения сил, Россия может начать и победить в войне за три-четыре недели. 

"На Донбассе и так стоит крупная группировка наших войск и сил, чтоб прикрыть границу с Россией особо нет. Поэтому если допустить начало войны, то мы видим следующие сценарии действий противника. Основные удары будут нанесены в нескольких местах. Это северное направление: на Киев (причем удар может быть и со стороны Беларуси) и на Харьков. А также с юга – со стороны "ДНР" в направлении Мариуполя и далее вдоль Азовского побережья. А также из Крыма - на встречу наступающим со стороны Харькова войскам для рассечения Украины по линии Днепра. Также будут атакованы ВМСУ – по сценарию военно-морские силы Украины будут уничтожены за сутки–двое. Одновременно с этим будет высажен десант в Одессу. Также атакой из Приднестровья будет отсечена Бессарабия по Белгород-Днестровскому лиману. Плюс, повторимся, удар на Киев с целью захвата столицы Украины и принуждение руководства страны к капитуляции. После чего может быть сформировано новое, лояльное России правительство", - описал сценарий развития событий источник в разведке.

По его словам, противостоять такому сценарию можно двумя путями. Первое - если будет оказана поддержка иностранных войск (вероятность чего очень небольшая). Второе - проведение превентивной мобилизации, резкое наращивание численности ВСУ. Создание крупных группировок по всей протяженности границы с Россией и Крымом. Но это тоже маловероятно, потому что потребует очень крупных вложений средств, которых у Украине нет. А главное - это время. 

"Да и сомнительно, что государству в нынешних условиях под силу решить задачу призыва на военную службу десятков тысяч резервистов, которые должны будут долгие месяцы, а то и годы сидеть вдали от дома и от работы и ждать российского вторжения, которого может и не быть. Экономический ущерб от такого бесполезного "стояния" может оказаться колоссальным", - говорит источник.

Так будет вторжение или нет?

Наши источники в разведке говорят, что сейчас вероятность начала войны командование ВСУ оценивает не более чем в 10%.

"Давайте говорить прямо - нет никаких данных, что политическое руководство России приняло решение начать войну с Украиной. Можно говорить о том, что к этой войне Россия уже готова. Но нужен приказ. А у любой войны есть своя цена. В том числе и для победителя. И часто она оказывается больше бонусов. Как следует из описанных выше сценариев, Россия может нанести военное поражение ВСУ в восточной и южной Украине, если нам не помогут иностранные войска. Но что дальше? Не факт, что удастся принудить украинские власти к капитуляции. Не факт, что ВСУ не успеют отойти с востока до того как кольцо окружения замкнется. Сопротивление сил территориальной обороны может оказаться также существенным фактором. Да и никто не гарантирует, что вообще все пойдет по плану. Война - дело непредсказуемое. И если война примет затяжной характер, то цена для России возрастет многократно. Запад за нас воевать не будет, но санкции наверняка против РФ введет. Экономический ущерб будет очень серьезный. Поэтому в чисто военном плане Россия может одержать победу, но какой ценой? Но это расчеты, скажем так, для нынешней ситуации. Если возникнет какой-то очень серьезный повод для начала войны, то тогда возможно все. Таким поводом может быть резкая эскалация боевых действий на Донбассе с большими потерями среди мирного населения. Либо какие-то провокации с большими жертвами на российско-украинской границе или в Крыму. Поэтому главная задача сейчас для Украины - чтоб такого повода не возникло. Потому что иначе риск войны очень существенно возрастает. И самую большую цену за эту войну придется заплатить Украине при любом ее исходе", - говорит источник.

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Теги: news, новости, Украина, Россия, войска, разведка, 7dniv, 7dnivinfo  
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