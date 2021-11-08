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События Сегодня, 20:2962
Опубликованы доказательства того что ФБР получает личные данные WhatsApp и других мессенджеров

Мессенджеры Facebook и Apple - соответственно WhatsApp и iMessage - могут передавать в Федеральному бюро расследований США личные данные пользователей.

Об этом пишет журнал Rolling Stone со ссылкой внутреннее руководство ФБР, оказавшееся в распоряжении редакции.

В документе называются типы данных, которые спецслужба может запрашивать у девяти крупнейших приложений для обмена сообщениями. Так, WhatsApp выдает все контакты, имена и номера людей. Это возможно благодаря тому, что мессенджер от Meta при первой установке синхронизирует список контактов со своими серверами и постоянно обновляет их.

А из iMessage ФБР получает информацию о том, кого пользователь искал в мессенджере за последние 25 дней, а также кто искал его самого.

При этом в обеих компаниях пользователей уверяют в защищенности переписок.

В документах сказано, что спецслужбы США при наличии ордера получают данные от разработчиков популярных мессенджеров законным путём. Еще одна возможность получить данные законным путем - если на устройстве от Apple включена синхронизация сообщений в iCloud и смартфон создает резервные копии в облаке. Полиция может запросить к ним доступ, а компания их предоставит. Хотя информация защищена шифрованием, у Apple есть ключи. Поэтому при необходимости спецслужбы могут получить доступ к большому количеству информации: сообщениям и фотографиям.

Согласно документу, меньше всего данных готовы передавать Signal и Wickr. Разработчики выдают по запросам спецслужб лишь информацию о дате регистрации пользователя и времени последнего появления в сети. А Wickr делится информацией об устройстве и данных профиля, которые пользователь сам указал.

Несговорчивым оказался и Telegram. Согласно документу ФБР, он не передает метаданные, за исключением некоторых дел о терроризме. В таких случаях мессенджер может раскрыть IP-адрес и номер телефона подозреваемого в терроризме пользователя, что прописано в политике конфиденциальности Telegram.

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Теги: news, новости, Украина, FBI, личные, данные, 7dniv, 7dnivinfo  
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