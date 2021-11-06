Пьяный автомойщик в Киеве угнал электрическую "Теслу" и попал на ней в ДТП

В Киеве полицейские задержали работника автомойки, который разъезжал по столице на угнанном автомобиле "Тесла". Злоумышленник не справился с управлением и попал в ДТП. Об этом сообщает столичная Нацполиция.

"Подвыпивший злоумышленник решил прокатиться на чужой "Тесле", взяв ключи, которые владелец автомобиля оставил сотрудникам заведения. В конце концов, мужчина не справился с управлением и попал в ДТП", - говорится в сообщении.

Владелец автомобиля сам обратился в полицию и сообщил, что он оставил свой автомобиль на улице Радужной на автомойке и отошел на несколько минут. Когда он вернулся, то автомобиля там уже не было.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, ориентировку на автомобиль получили все экипажи патрульной полиции Киева.

Обнаружить пропавшее авто удалось, когда полицейские получили информацию о ДТП на проспекте Освободителей. За его рулем был работник автомойки. Прибор Драгер показал у него наличие 2.36 промилле.

Полицейские изъяли автомобиль для проведения необходимых экспертиз, а злоумышленника задержали. 36-летний киевлянин объяснил свои действия желанием прокатиться по городу.

Открыто уголовное производство. За совершенное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.