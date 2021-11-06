 

Пьяный автомойщик в Киеве угнал электрическую "Теслу" и попал на ней в ДТП

События Сегодня, 20:3359
Пьяный автомойщик в Киеве угнал электрическую "Теслу" и попал на ней в ДТП

В Киеве полицейские задержали работника автомойки, который разъезжал по столице на угнанном автомобиле "Тесла". Злоумышленник не справился с управлением и попал в ДТП. Об этом сообщает столичная Нацполиция.

"Подвыпивший злоумышленник решил прокатиться на чужой "Тесле", взяв ключи, которые владелец автомобиля оставил сотрудникам заведения. В конце концов, мужчина не справился с управлением и попал в ДТП", - говорится в сообщении.

Владелец автомобиля сам обратился в полицию и сообщил, что он оставил свой автомобиль на улице Радужной на автомойке и отошел на несколько минут. Когда он вернулся, то автомобиля там уже не было.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, ориентировку на автомобиль получили все экипажи патрульной полиции Киева.

Обнаружить пропавшее авто удалось, когда полицейские получили информацию о ДТП на проспекте Освободителей. За его рулем был работник автомойки. Прибор Драгер показал у него наличие 2.36 промилле.

Полицейские изъяли автомобиль для проведения необходимых экспертиз, а злоумышленника задержали. 36-летний киевлянин объяснил свои действия желанием прокатиться по городу.

Открыто уголовное производство. За совершенное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, ДТП, Киев, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Водитель, которого со стрельбой преследовали копы в Киеве, был в состоянии наркотического опьянения
Водитель, которого со стрельбой преследовали копы в Киеве, был в состоянии наркотического опьянения
6-ноя-2021, 10:36
Мужчина в Кривом Роге угрожая пистолетом, силой вывез за город и оставил на трассе бывшую жену
Мужчина в Кривом Роге угрожая пистолетом, силой вывез за город и оставил на трассе бывшую жену
3-ноя-2021, 10:21
Елизавету II заметили за рулем автомобиля
Елизавету II заметили за рулем автомобиля
2-ноя-2021, 09:13
Машина под Одессой разбила стену дома и влетела на кухню пенсионера
Машина под Одессой разбила стену дома и влетела на кухню пенсионера
30-окт-2021, 17:30
Мужчина под Киевом угрожал пистолетом кассиру супермаркета и обстрелял авто
Мужчина под Киевом угрожал пистолетом кассиру супермаркета и обстрелял авто
23-окт-2021, 18:53

Последние новости

20:53
События
Как закон №5600 увеличит налоги для бизнеса и людей
20:45
Политика
Что думают нардепы о словах Зеленского о подготовке госпереворота
20:33
События
Пьяный автомойщик в Киеве угнал электрическую "Теслу" и попал на ней в ДТП
20:29
События
Опубликованы доказательства того что ФБР получает личные данные WhatsApp и других мессенджеров
16:27
Политика
Путин сказал, что его уже более 20 лет пугают Китаем
16:25
События
Размещение у себя российского ядерного оружия в случае его появления в Польше допустил Лукашенко
16:23
События
Провести перепись украинцев с помощью американцев из Apple пообещал Зеленский
14:17
События
Что неофициально говорят в украинской разведке о ситуации на границе с РФ
14:11
События
Главу Верховного суда уволил Высший совет правосудия
13:59
События
В СИЗО Полтавы после эпилепсии умерла 20-летняя днепрянка, осужденная на 15 лет за расстрел инструктора тира
13:51
События
О давлении США на Евросоюз манипуляциями "угрозой вторжения РФ в Украину" сообщила российская разведка
13:24
События
Со следующей недели в Украине в четыре раза сократят срок действия желтого ковид-сертификата
13:22
События
О значительном снижении эффективности вакцин против штамма "Омикрон" заявили в Moderna
13:17
События
В Киеве неизвестные подорвали банкомат и украли деньги. Полиция ввела спецоперацию
12:45
Экономика
Во вторник утром цены на нефть Brent упали до минимума с начала сентября
11:48
События
На территории сельской школы на Волыни прогремел взрыв
10:59
События
Госстат заявил что долги по зарплатам в Украине выросли с начала года на 50%
10:27
События
Почему вредно курить кальян объяснили украинцам в МОЗ
10:18
События
Компания производившая с XIX века в Австрии конфеты "Моцарт" объявила себя банкротом в пандемию
10:05
События
Пентагон заявил что США решили расширить военное присутствие в Австралии для сдерживания Китая

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 ноября 20211405
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 ноября 20211255
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 ноября 20211026
Что неофициально говорят в украинской разведке о ситуации на границе с РФ936
Способ убивать коронавирус за две секунды нашли израильские ученые633
Умер норвежский блогер и "морж", который пил водку и купался зимой434
Мужчина чудом долетел живым из Гватемалы в США, спрятавшись в шасси самолета338

Досуг

Клавиатура компании Logitech: почему ее выбирают
Клавиатура компании Logitech: почему ее выбирают
Преимущества клавиатуры Logitech. Обзор характеристик: модификации, функционал, дизайн и качество. Купить в интернет-магазине по разумной цене.
Сегодня, 18:1881
Промышленная вентиляция: виды, проектирование, установка
Промышленная вентиляция: виды, проектирование, установка
Классификация промышленной вентиляции, особенности её проектирования и установки.
Сегодня, 18:1475
Выбор педикюрно-косметологической кушетки
Выбор педикюрно-косметологической кушетки
Косметические процедуры, такие как уход за лицом, телом и ногами, стали популярными. Все больше людей посещают салоны красоты, чтобы ухаживать за своим телом и расслабляться. Специалисты должны позаботиться о том, чтобы предоставить качественное обслуживание и комфорт.
Сегодня, 18:1072
Как найти работу в пригороде Киева?
Как найти работу в пригороде Киева?
Столица Украины может предложить своим жителям и гостям немало высокооплачиваемых вакансий. Но и в пригороде Киева огромное количество предложений. Очень часто для получения профессии не нужна высокая квалификация.
Вчера, 22:57135
Канефрон Н
Канефрон Н
В урологической практике все чаще встречаются заболевания мочевыводящих путей, занимая второе место в группе экстрагенитальной патологии. Бороться с ними помогают специализированные лекарственные средства, среди обилия которых выделяется Канефрон®Н растительного происхождения.
Вчера, 20:40119
Преимущества автоматизированного колл-центра
Преимущества автоматизированного колл-центра
Для организации телефонных переговоров сотрудников с клиентами необходимо создать колл-центр. Это поможет наладить обратную связь с пользователями, узнать, какие товары и услуги пользуются спросом, проводить различные опросы, сообщать о новых акциях.
Вчера, 17:43167

События

Как закон №5600 увеличит налоги для бизнеса и людей
Как закон №5600 увеличит налоги для бизнеса и людей
Скандальный законопроект 5600 сегодня все-таки приняли во втором чтении и в целом. "За" проголосовало 255 депутатов.
Сегодня, 20:5362
Пьяный автомойщик в Киеве угнал электрическую "Теслу" и попал на ней в ДТП
Пьяный автомойщик в Киеве угнал электрическую "Теслу" и попал на ней в ДТП
В Киеве полицейские задержали работника автомойки, который разъезжал по столице на угнанном автомобиле "Тесла".
Сегодня, 20:3360
Опубликованы доказательства того что ФБР получает личные данные WhatsApp и других мессенджеров
Опубликованы доказательства того что ФБР получает личные данные WhatsApp и других мессенджеров
Мессенджеры Facebook и Apple - соответственно WhatsApp и iMessage - могут передавать в Федеральному бюро расследований США личные данные пользователей.
Сегодня, 20:2964
Размещение у себя российского ядерного оружия в случае его появления в Польше допустил Лукашенко
Размещение у себя российского ядерного оружия в случае его появления в Польше допустил Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 30 ноября сделал очередное громкое заявление.
Сегодня, 16:2599
Провести перепись украинцев с помощью американцев из Apple пообещал Зеленский
Провести перепись украинцев с помощью американцев из Apple пообещал Зеленский
Перепись населения в Украине, которая запланирована на 2023 год, проведут в сотрудничестве с американской технологической компанией Apple. 
Сегодня, 16:23105
Что неофициально говорят в украинской разведке о ситуации на границе с РФ
Что неофициально говорят в украинской разведке о ситуации на границе с РФ
Еще в октябре 2021 года в западных СМИ заговорили о высокой вероятности войны России с Украиной.
Сегодня, 14:17936
7 Днів