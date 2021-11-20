 

Как закон №5600 увеличит налоги для бизнеса и людей

События Сегодня, 20:5362
Как закон №5600 увеличит налоги для бизнеса и людей

Скандальный законопроект 5600 сегодня все-таки приняли во втором чтении и в целом. "За" проголосовало 255 депутатов.

Накануне Федерация работодателей обратилась к президенту и парламенту, указав на критические риски для бизнеса и людей, которые несет этот проект. Как указано в обращении, большинство предложений украинского бизнеса в документе не учли. 

Федерация работодателей призвала Раду не возвращаться к этому законопроекту, "как такому, который создаст условия для усиления необоснованного фискального давления на бизнес и ухудшения инвестиционного климата".

Впрочем, к воззванию бизнеса депутаты не прислушались.

К слову, в свете разворачивающейся войны властей с Ринатом Ахметовым, закон приняли в самом жестком для добытчиков руды варианте. Правка о смягчении налоговой нагрузки для них не прошла. Зато налоговые преференции получат представители другого крупного бизнеса, в частности, МХП Юрия Косюка (который влияет на депутатскую группу "Довила"). "Проскользнули" и ферросплавные заводы Коломойского - давнего бизнес-партнера президента.

В новом законе масса нововведений для бизнеса и людей. К примеру, ввели понятие минимальной налоговой нагрузки на землю, что, по словам экономиста Алексей Куща, может сильно ударить по мелким фермерам и даже огородникам и запустить процесс обезземеливания украинцев. Также приняли другую скандальную норму - о налоге в 18% (а по факту, с учетом военного сбора - в 19,5%) с третьей и последующей продажи недвижимости. К слову, платить 18% налога придется и аграриям, если они продадут сельхозпродукции больше чем на 12 минималок за год.

"Страна" изучила новый закон.

Ахметову - плюс к ренте, Коломойскому - минус

Мы уже подробно писали о проекте 5600. Его подали в Раду летом этого года, но сразу же засыпали тысячами правок. Что неудивительно, учитывая, что законопроект прописывает ряд изменений в Налоговый кодекс, то есть, может ударить по кошельку буквально каждого украинца.

Одно из важных нововведений, из-за которого проект сразу же окрестили "антиахметовским" - по ренте.

В нынешнем варианте рента на руду предусматривает ставку в 11-12% от себестоимости добычи.

В законопроекте прописали привязку ренты к рыночной стоимости руды (с большим содержанием железа - 62%) по индексу агентства Platts. Чем выше была бы рыночная стоимость, тем больше ренты должны платить добытчики.

На момент разработки проекта цены на руду на мировом рынке зашкаливали - более 200 долларов за тонну. Но сегодня ценник на руду уже меньше 100 долларов за тонну.

Но главная интрига в поправке по руде. Ко второму чтению новую формулу по ренте планировали переписать, исключив из нее стоимость фрахта. "Это примерно 10% от стоимости груза, достаточно серьезная сумма", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. То есть, если бы эта поправка прошла, то добытчики могли бы не только не платить больше, но и даже в отдельные периоды экономить на ренте.

Но эта поправка в итоге не прошла. Давид Арахамия попросил депутатов не голосовать за нее, что и было сделано. Поэтому осталась первоначальная - более жесткая норма.

Что эксперты тут же связали с войной, разворачивающейся между Ринатом Ахметовым и властями.

"Для предприятий это большой удар. Они ориентировались на те поправки, которые обсуждались и были одобрены на профильном комитете. Даже с их учетом (то есть, за вычетом логистики - Ред.) налогообложение добытчиков руды все равно было бы больше, чем в основных странах, с которыми мы конкурируем. Теперь же придется платить больше на миллиарды гривен, особенно, если стоимость руды поднимется выше 100 долларов за тонну (ставка ренты плавающая - от 3,5% если цена руды ниже 100 долларов, до 5-10% при росте цены). Такой подход делает украинскую руду неконкурентной на мировом рынке. Европейский рынок мы «сдадим» россиянам, китайский - россиянам и австралийцам. По цепочке отдача пойдет и на металлургию, и там потери могут оказаться еще более значительными", - говорит нам глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

Правки эти бьют не только по Ахметову.

Как сказал нам заместитель генерального директора "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев, "окончательная редакция закона, противоречащая результатам длительного диалога рабочей группы с отраслью, убеждает в непрогнозируемости государственных решений, что является крайне негативным фактором для инвестиционного климата страны. Разумеется, столь значительные изменения в налоговой нагрузке не способствуют инвестиционной привлекательности всего горно-металлургического сектора Украины".

Интересно, что в правке по ренте железная руда шла в паре с марганцевой. Для последней планировалось изменение условий налогообложения, что привело бы к увеличению ренты.

"Но, так как поправку зарубили, ферросплавщики останутся на старой системе - для них по налогообложению ничего не поменяется, - говорит Каленков.

В среде добытчиков обсуждают, что марганцевые ГОКи и ферросплавные заводы Коломойского в итоге "отбились" от повышения ренты, и подозревают, что это было условием для сбора голосов подконтрольных Коломойского депутатов из группы "За будущее" за законопроект 5600. Да и в целом сейчас Коломойский - один из главных союзников Зеленского по многим вопросам. 

Экологический "счетчик"

По словам Алексея Куща, новые налоги сильно ударят по предприятиям. Тем более, что для крупного бизнеса есть еще один неприятный сюрприз — ставка экологического налога на выброс углерода повышена втрое - до 30 гривен за тонну. Также повысили другие экологические налоги, в частности, по воде - вдесятеро. Но не прошло предложение Минфина по увеличению налога на отходы горной промышленности вдвое - она вырастет только на 10%.

Экологические нововведения касаются только металлургов (хотя они входят в топовый список крупнейших загрязнителей). Придется платить больше и другим "вредным" производствам, а с учетом того, что многие предприятия в Украине давно требуют модернизации, удар по бизнесу будет в прямом смысле сокрушительным - вплоть до закрытия отдельных заводов и фабрик.

"Украинцам говорят, что у нас и так налог на выброс СО2 ниже чем в Европе. На самом деле, это не так. В большинстве европейских стран налогом на облагается только 3-4% выбросов. Более того, за счет того, что действует рынок торговли квотами на выбросы, государства получают возможность скрытого субсидирования своих производителей. К примеру, европейские металлург получают бесплатных квот на 40-50% больше, чем используют, и могут продавать остальные за хорошие деньги. К примеру, в прошлом году европейские металлурги получили от продажи квот на выбросы порядка миллиарда евро, которые они смогли направить на развитие своих предприятий. Мы также давно выступаем за цивилизованный рынок продажи квот, но пока получили только повышение налогов", - отмечает Каленков.

По словам Олега Пендзина, с учетом того, что многие страны сейчас активно поддерживают свой бизнес, снижают налоги, дают льготы и субсидии, закручивание гаек по налогам в Украине выглядит, как минимум, странно.

"Понятно, что главная цель - получить в бюджет средства. Но логично было бы, повышая ренту и налоги, направить хотя бы часть денег на развитие отраслей, к примеру, предложить госпрограммы по модернизации предприятий", - говорит Кущ.

Скидки для Кюсюка, налоги на огороды и картошку

Но сюрпризы с поправками к законопроекту на руде не закончились. Во время рассмотрения проекта внесли еще одно предложение, которое получило одобрение депутатов - об уменьшении размера единого налога для птицеводства. В частности, ставка земельного налога для территорий под птицефабриками снижена с 0,95% до 0,5% от нормативной денежной оценки, то есть, почти вдвое.

Эту поправку подал нардеп Николай Кучер ("Доверие"). Ранее он работал в МХП Юрия Косюка. Поэтому льготы по земельному налогу для птицеводов сразу же окрестили "подарком Косюку". "Для птицеводства, учитывая немалые объемы земель, это достаточно серьезное послабление", - говорит Пендзин.

Помимо "правки Косюка" в новом законе есть еще несколько нововведений для агросектора.

Самая главная - вводится так называемое минимальное налоговое обязательство. Это сумма налогов, которые ежегодно должны платить все аграрии - примерно 5% от стоимости земли. 

Если сумма налогов окажется ниже минимального налогового обязательства (порядка 1400 гривен на гектар) то придется доплатить. 

"Для крупного и среднего бизнеса вводить такой налог, возможно, и имело смысл, так как с его помощью с рынка можно изъять часть теневых доходов. Но вводить такую схему нужно было для владельцев не менее 10 тысяч гектар. Опустив планку до 50 соток, государство тем самым готовит удар по мелким фермерам и простым селянам. Людям, у которых есть земля, теперь придется платить минимальное налоговое обязательство, даже если они эту землю не используют. По-сути, это начало процесса обезземеливания украинцев, так как многие будут вынуждены продавать участки", - считает Кущ.

К слову, для фермеров подготовили еще один сюрприз. Если они получат от продажи сельхозпродукции дохода более чем в 12 минимальных зарплат в год (72 тысячи гривен), то придется платить 18% НДФЛ. Пороговая сумма на самом деле небольшая - всего 6 тысяч гривен в месяц. Понятно, что те, кто выращивает сельхозпродукцию и живет с огородов, ее получают. Теперь же придется отдавать государству почти пятую часть заработанного. 

Другое дело, что отследить заработки селян на картофеле и луке не так просто, особенно если основные продажи идут через продуктовые рынки.

Налоги на квартиры и ценник под вопросом

Новые налоги придется платить не только владельцам земли. Украинцам закручивают гайки также по недвижимости.

Изначально в законопроекте 5600 было несколько скандальных норм, которые наделали немало шума на рынке. В частности, речь шла о введении НДС на недвижимость и повышение налогов с третьей продажи до 18% (вместо нынешних 5%).

Все это, как прогнозировали тогда риэлторы, могло бы взвинтить цены на жилье.

В итоговом варианте от НДС на недвижимость (в частности, вторичку, так как на первичке налог и так есть) отказались. А по 18% НДФЛ с третьей продажи будут взимать только с прибыли (разниц между суммой покупки и продажи), а не со всей суммы.

"Принятая редакция законопроекта 5600 в части налогообложения недвижимости является наиболее компромиссным вариантом. Ведь в тексте нет уже и речи о взимании НДС.  Стоит учесть, что увеличение НДФЛ до 18% для третей продажи объекта недвижимости за год практически не скажется на ценах для потенциальных покупателей. Налог будет взыматься с чистой прибыли: с разницы между суммой покупки и суммой продажи. Напомню, ранее налог был в размере 5% от общей суммы продажи. Очевидно, что чем выше разница между ценой покупки и ценой продажи, тем больше придется платить. Но в общем и целом "новые" 18% для 80% продаваемых 3-х объектов будут фактически равны "старым" 5%", - пояснил нам Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

Алексей Кущ также прогнозирует, что новые налоги цены на квартиры вряд ли поменяют. По крайней мере, на первом этапе.

"Ценник на рынке недвижимости зависит от спроса и предложения. Если платежеспособный спрос позволяет повышать цены, продавцы тут же прибавят к прайсу 20%, не дожидаясь никакого НДС. Но что произошло сейчас? Планируя ввести НДС на вторичку, власти тем самым хотели перекрыть схему, когда застройщики оформляют квартиры на своих покупателей по минимальной цене (с которой идет НДС на первичку), а те затем перепродают их уже по рыночной цене, и платят минимальный налог. Сейчас эта схема может оказаться слишком дорогой из-за того, что повысили налог с третьей продажи. Крупные застройщики выкрутятся, а вот многие мелкие и средние могут даже вылететь с рынка", - говорит эксперт. Понятно, что снижение конкуренции на строительном рынке и уменьшение предложения - прямой путь к росту цен на недвижимость.

"Понятно, что новый закон принимался под бюджет - власти срочно ищут способы наполнить казну. Эффективность такой налоговой политики вызывает большие вопросы. Недвижимость стоит крайне дорого, в то время как действительно доступная ипотека отсутствует. Разумеется, дополнительные налоги в конечном итоге лягут на конечных потребителей", - подытожил Сергей Сароян, основатель компании Performance Managment.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Рада, новый, закон, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Почему в Украине вновь глобальные проблемы с оценкой недвижимости
Почему в Украине вновь глобальные проблемы с оценкой недвижимости
20-ноя-2021, 22:54
Юрий Бойко: ОП-ЗЖ категорически против усиления налогового давления на людей
Юрий Бойко: ОП-ЗЖ категорически против усиления налогового давления на людей
5-ноя-2021, 13:39
Как в Украине поменяют систему учета газа
Как в Украине поменяют систему учета газа
3-ноя-2021, 16:58
Газовщики обнародовали новые тарифы. 8 гривен - за газ, 9 - за распределение
Газовщики обнародовали новые тарифы. 8 гривен - за газ, 9 - за распределение
25-окт-2021, 19:02
Как Кабмин хочет пересчитать тарифы на отопление
Как Кабмин хочет пересчитать тарифы на отопление
11-окт-2021, 21:33

Последние новости

20:53
События
Как закон №5600 увеличит налоги для бизнеса и людей
20:45
Политика
Что думают нардепы о словах Зеленского о подготовке госпереворота
20:33
События
Пьяный автомойщик в Киеве угнал электрическую "Теслу" и попал на ней в ДТП
20:29
События
Опубликованы доказательства того что ФБР получает личные данные WhatsApp и других мессенджеров
16:27
Политика
Путин сказал, что его уже более 20 лет пугают Китаем
16:25
События
Размещение у себя российского ядерного оружия в случае его появления в Польше допустил Лукашенко
16:23
События
Провести перепись украинцев с помощью американцев из Apple пообещал Зеленский
14:17
События
Что неофициально говорят в украинской разведке о ситуации на границе с РФ
14:11
События
Главу Верховного суда уволил Высший совет правосудия
13:59
События
В СИЗО Полтавы после эпилепсии умерла 20-летняя днепрянка, осужденная на 15 лет за расстрел инструктора тира
13:51
События
О давлении США на Евросоюз манипуляциями "угрозой вторжения РФ в Украину" сообщила российская разведка
13:24
События
Со следующей недели в Украине в четыре раза сократят срок действия желтого ковид-сертификата
13:22
События
О значительном снижении эффективности вакцин против штамма "Омикрон" заявили в Moderna
13:17
События
В Киеве неизвестные подорвали банкомат и украли деньги. Полиция ввела спецоперацию
12:45
Экономика
Во вторник утром цены на нефть Brent упали до минимума с начала сентября
11:48
События
На территории сельской школы на Волыни прогремел взрыв
10:59
События
Госстат заявил что долги по зарплатам в Украине выросли с начала года на 50%
10:27
События
Почему вредно курить кальян объяснили украинцам в МОЗ
10:18
События
Компания производившая с XIX века в Австрии конфеты "Моцарт" объявила себя банкротом в пандемию
10:05
События
Пентагон заявил что США решили расширить военное присутствие в Австралии для сдерживания Китая

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 ноября 20211405
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 ноября 20211255
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 ноября 20211026
Что неофициально говорят в украинской разведке о ситуации на границе с РФ936
Способ убивать коронавирус за две секунды нашли израильские ученые633
Умер норвежский блогер и "морж", который пил водку и купался зимой434
Мужчина чудом долетел живым из Гватемалы в США, спрятавшись в шасси самолета338

Досуг

Клавиатура компании Logitech: почему ее выбирают
Клавиатура компании Logitech: почему ее выбирают
Преимущества клавиатуры Logitech. Обзор характеристик: модификации, функционал, дизайн и качество. Купить в интернет-магазине по разумной цене.
Сегодня, 18:1881
Промышленная вентиляция: виды, проектирование, установка
Промышленная вентиляция: виды, проектирование, установка
Классификация промышленной вентиляции, особенности её проектирования и установки.
Сегодня, 18:1475
Выбор педикюрно-косметологической кушетки
Выбор педикюрно-косметологической кушетки
Косметические процедуры, такие как уход за лицом, телом и ногами, стали популярными. Все больше людей посещают салоны красоты, чтобы ухаживать за своим телом и расслабляться. Специалисты должны позаботиться о том, чтобы предоставить качественное обслуживание и комфорт.
Сегодня, 18:1072
Как найти работу в пригороде Киева?
Как найти работу в пригороде Киева?
Столица Украины может предложить своим жителям и гостям немало высокооплачиваемых вакансий. Но и в пригороде Киева огромное количество предложений. Очень часто для получения профессии не нужна высокая квалификация.
Вчера, 22:57135
Канефрон Н
Канефрон Н
В урологической практике все чаще встречаются заболевания мочевыводящих путей, занимая второе место в группе экстрагенитальной патологии. Бороться с ними помогают специализированные лекарственные средства, среди обилия которых выделяется Канефрон®Н растительного происхождения.
Вчера, 20:40119
Преимущества автоматизированного колл-центра
Преимущества автоматизированного колл-центра
Для организации телефонных переговоров сотрудников с клиентами необходимо создать колл-центр. Это поможет наладить обратную связь с пользователями, узнать, какие товары и услуги пользуются спросом, проводить различные опросы, сообщать о новых акциях.
Вчера, 17:43167

События

Как закон №5600 увеличит налоги для бизнеса и людей
Как закон №5600 увеличит налоги для бизнеса и людей
Скандальный законопроект 5600 сегодня все-таки приняли во втором чтении и в целом. "За" проголосовало 255 депутатов.
Сегодня, 20:5363
Пьяный автомойщик в Киеве угнал электрическую "Теслу" и попал на ней в ДТП
Пьяный автомойщик в Киеве угнал электрическую "Теслу" и попал на ней в ДТП
В Киеве полицейские задержали работника автомойки, который разъезжал по столице на угнанном автомобиле "Тесла".
Сегодня, 20:3360
Опубликованы доказательства того что ФБР получает личные данные WhatsApp и других мессенджеров
Опубликованы доказательства того что ФБР получает личные данные WhatsApp и других мессенджеров
Мессенджеры Facebook и Apple - соответственно WhatsApp и iMessage - могут передавать в Федеральному бюро расследований США личные данные пользователей.
Сегодня, 20:2964
Размещение у себя российского ядерного оружия в случае его появления в Польше допустил Лукашенко
Размещение у себя российского ядерного оружия в случае его появления в Польше допустил Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 30 ноября сделал очередное громкое заявление.
Сегодня, 16:2599
Провести перепись украинцев с помощью американцев из Apple пообещал Зеленский
Провести перепись украинцев с помощью американцев из Apple пообещал Зеленский
Перепись населения в Украине, которая запланирована на 2023 год, проведут в сотрудничестве с американской технологической компанией Apple. 
Сегодня, 16:23105
Что неофициально говорят в украинской разведке о ситуации на границе с РФ
Что неофициально говорят в украинской разведке о ситуации на границе с РФ
Еще в октябре 2021 года в западных СМИ заговорили о высокой вероятности войны России с Украиной.
Сегодня, 14:17936
7 Днів