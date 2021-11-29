24-летний гребец на каноэ и победитель юниорских чемпионатов умер от последствий коронавируса

В Одессе 29 ноября от последствий коронавирусной инфекции умер мастер спорта Украины международного класса по гребле на каноэ Борислав Бызу. 7 сентября ему исполнилось всего 24 года.

Об этом сообщается в Фейсбуке Федерации каноэ Украины.

Как сказано в посте, 13 ноября у спортсмена диагностировали ковид. Последние две недели врачи Одесской областной больницы боролись за его жизнь, однако в больнице у Борислава развился сепсис, из-за которого он и скончался.

Бызу уроженец города Южное Одесской области. До 2016 года он выступал на международных соревнованиях среди молодежи и юниоров, где завоевал три золотых, одну серебряную и шесть бронзовых медалей, обогнав известного каноиста из Одесской области Юрия Чебана.

После того, как весной 2016 года у него диагностировали системную красную волчанку, Борислав прекратил выступления на высоком международном уровне, периодически выступал на чемпионатах Украины и занялся тренерской работой в спортклубе "Химик". С 2019 года он тренировал воспитанников южненской ДЮСШ.

Прощание с Бориславом состоится в среду, 1 декабря, в 11:00, в Южном, по ул. Шевченко, 4, подъезд 7.