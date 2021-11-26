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События Сегодня, 09:1145
Катастрофические потери, если начнется война с Россией из-за Украины обещает офицер разведки США

В случае военного противостояния с Россией из-за Украины США ожидают катастрофические потери. Такой прогноз дала отставная офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер.

Ее слова приводит Fox News.

Коффлер заявила, что как бывший офицер американской военной разведки и специалист по российской доктрине и стратегии, участвовавший в десятках моделирований российско-американского конфликта, крайне обеспокоена тем, что Вашингтон может вступить в войну из-за Украины.

"Если вы думали, что два триллиона долларов и шесть тысяч жизней американцев были слишком высокой платой за провал 20-летней миссии в Афганистане, то вы ещё не всё видели. США понесли бы катастрофические потери в войне с такой ядерной державой, как Россия. Подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан", - сказала разведчица.

Коффлер упомянула наращивание российских сил у границ Украины, о котором без конца с октября пишет американская пресса. Ей оно напомнило "о путинском вторжении в Украину в 2014 году".

"Все это, в том числе опасные маневры американских и российских военных кораблей в Чёрном море и заявление Путина от 13 ноября о том, что США бросают вызов, в разведке называют сигналами и предостережениями о надвигающемся кризисе. Обеспокоенная возможным прямым вторжением России на Украину американская разведка предупредила своих европейских союзников о том, что возможности помешать Путину крайне ограничены", - сказала Коффлер.

По ее мнению, в сложившейся ситуации американские эксперты принялись раздавать советы, не имеющие реальных оснований.

"Украина является частью жизненно важных интересов России, а не США. Некоторые выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО, что, по их "экспертному" мнению, гарантировало бы стране безопасность через участие США и НАТО в российско-украинском конфликте на стороне Киева. Другие призвали разместить в регионе войска, чтобы помешать опытному агенту КГБ Путину. Многострадальная Украина должна иметь право выбирать свой путь развития. Но, к сожалению, геостратегическое положение страны, граничащей по трём направлениям с намного более крупной и сильной Россией, определяет её судьбу в суровом мире реальной политики. По крайней мере, в путинском мире", - считает разведчица в отставке.

Она вспомнила неоднократные заявления Путина о том, что вступление Украины в НАТО будет означать переход красной линии. Так как веками Москва считала Украину буфером безопасности от внешних вторжений. 

Коффлер также упомянула русского философа Ивана Ильина, чьи идеи вдохновили Путина на создание собственной идеологии. Ильин говорил в своих работах, что независимость Украины была бы невообразимым безумием.

"Путин, так же как и Ильин, твёрдо верит в необходимость править всеми землями Российской империи, чтобы защитить их. Идея о сохранении империй может быть чуждой американцам, может казаться им устаревшей, но в российском сознании она доминирует. Так называемые эксперты из Вашингтона, плохо разбирающиеся в мотивах американских противников, и знать не знают об инстинктивном чувстве собственничества, которое Россия веками испытывает к Украине. Для Москвы возвращение Украины и других бывших советских республик под крыло России - вопрос национального выживания. Именно эта ментальность лежит в основе политики Путина, в том числе в присоединении Крыма", - полагает военная.

Она констатировала: стягивание американских войск на задний двор России будет расцениваться Кремлем как предзнаменование возможных военных действий со стороны США. Присутствие американских сил увеличит давление на Вашингтон, который только вышел из Афганистана, с тем чтобы он вмешался в конфликт на стороне Украины.

Коффлер думает, что в целях самообороны Москва может прибегнуть к превентивному ответу, нанеся разрушительный космический и кибернетический удары по территории США.

"Своими недавними испытаниями противоспутниковых ракет Путин показал, что Россия способна сбить американские спутники, которые нужны нам как для военных, так и для гражданских целей. Путин боится стать жертвой американской доктрины смены режима, как Саддам Хусейн или Муаммар Каддафи, и может жестко отреагировать. Как только будет нанесён первый удар, в мире вполне может начаться ядерная война и американская энергическая инфраструктура окажется под угрозой", - заявила Коффлер.

По ее словам, никто не смог выиграть войну с Россией на её территории. Поэтому США стоит задаться вопросом, входит ли Украина в число жизненно их важных интересов безопасности. И зависят ли хоть как-то безопасность, территориальная целостность и долгосрочное выживание США от Украины.

"В обоих случаях ответ - однозначное "нет", - резюмировала экс-разведчица.

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