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Самый полезный способ приготовления яиц назвала диетолог

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о самом полезном способе приготовления яиц.

Об этом сообщает "Lenta.Ru" во вторник, 30 ноября, со ссылкой на беседу врача с радио "Sputnik".

Врач-диетолог назвала яйца ценнейшим питательным продуктом.

"Это самый лучший белок в рейтинге белков, он идеально легко усваивается и у него идеальный аминокислотный состав, даже лучше мяса. В желтке есть и лецитин, который влияет на зрение, и витамин А в идеальной форме, и множество микроэлементов", - сказала Нурия Дианова.

Диетолог сообщила, что в зависимости от способа приготовления, яйца усваиваются организмом по-разному. Легче всего усваивается омлет, немного сложнее - яйцо пашот и яйцо бенедикт, далее следуют отварное яйцо, глазунья, а замыкает список сырое яйцо.

Дианова добавила, что омлет является универсальным блюдом, которое можно есть не только на завтрак, но и на ужин.

Чтобы сделать блюдо еще более легким, специалист порекомендовала готовить омлет из одного целого яйца и нескольких яичных белков.

"Одного желтка более чем достаточно. Такой омлет можно есть через день, то есть три-четыре раза в неделю. Я против чисто белковых омлетов, желтки тоже нужны", - пояснила врач.

При этом гастроэнтеролог предупредила, что исключение составляют ситуации, когда у человека обострение панкреатита или проблемы с желчным пузырем. В таких случаях хорошо подойдут чисто белковые омлеты.

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Теги: news, новости, Украина, яйца, диетолог, 7dniv, 7dnivinfo  
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