Илон Маск сообщил, как часто нужно летать SpaceX, чтобы избежать банкротства

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компании SpaceX грозит банкротство, если не будет устранена проблема с производством жидкостных двигателей Raptor, а частота полетов кораблей Starship в следующем году не будет увеличена до одного раза в две недели.

Об этом сообщает CNBC.

"Кризис производства Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад. Мы столкнемся с реальным риском банкротства, если в следующем году не сможем достичь скорости полета Starship хотя бы раз в две недели", - отметил Маск.

Заявление прозвучало на фоне ухода бывшего вице-президента Propulsion Уилла Хелтсли, который перед увольнением был отстранен от разработки Raptor.

Эксперты объясняют, почему Маск заговорил о банкротстве. Вероятно, его угроза связана с системой спутникового интернета Starlink.

Дело в том, что SpaceX вывел на орбиту 1 840 спутников, по 60 штук за запуск, произведя 300 запусков. Если верить рекламе Маска, каждый запуск стоит около 40 миллионов. Обычно спутники стоят существенно дороже ракеты. А значит, пуски обошлись около 3,6 миллиардов. При этом срок работы спутников составляет четыре года. Первые 145 штук уже либо сведены с орбиты, либо упали сами. То есть в скором времени запуски придется делать уже для замены вышедших из строя аппаратов, а не для увеличения группировки. И останавливаться нельзя.

Таким образом, запуск спутников требует гигантских расходов. Между тем с доходами от системы Starlink все на так гладко. Ею пользуются 140 тысяч клиентов, которые платят по 100 долларов в месяц. Выручка составляет 14 миллиона в месяц, или 170 миллионов в год. Тарелки продавали по 500 долларов при себестоимости 3 тысячи.

Итого убыток составляет от 300 до 500 миллионов.