Инфекционист из ЮАР заявил что штамм коронавируса "Омикрон" может превзойти "Дельту" и вытеснить ее

Новый штамм коронавируса "Омикрон", который присвоил себе часть РНК человека, может превзойти "Дельту" и вытеснить ее.

Об этом со ссылкой на главу Национального института инфекционных заболеваний Южной Африки Адриана Пурена сообщает Reuters.

"Мы думали, что превзойдет "Дельту". Это всегда был вопрос, по крайней мере с точки зрения передачи... Возможно, именно этот вариант ("Омикрон" - Ред.) является вариантом", - сказал он.

Впрочем, по словам Пурена, еще рано говорить о том, вытесняет ли "Омикрон" "Дельту" в Южной Африке. По его мнению, ученые должны знать в течение четырех недель, в какой степени "Омикрон" может "обходить" иммунитет, вызванный вакцинами или антителами, и приводит ли это к худшим клиническим симптомам.

При этом неофициальные отчеты врачей, лечивших пациентов с COVID-19 в Южной Африке, свидетельствуют, что "Омикрон", вероятно, вызывает легкие симптомы – сухой кашель, лихорадку и ночную потливость. По словам Адриана Пурена, если "Омикрон" окажется еще более заразным, чем "Дельта", это приведет к резкому всплеску инфицирования, что может давить на медицинскую систему.