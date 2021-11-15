В НАТО нет уверенности по поводу намерений России в отношении Украины - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе нет уверенности по поводу намерений России. Однако действия РФ в районе границы с Украиной и риторика в последнее время вызывают тревогу.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Ситуация вокруг Украины остается нестабильной и непредсказуемой. Нет никакой уверенности в намерениях России", - сказал Йенс Столтенберг.

По словам генсека НАТО, "значительная, необычная концентрация сил" России на границе вызывает тревогу, поскольку она сопровождается "усиленной риторикой".

"Мы всегда можем надеяться на лучшее, но должны быть готовы к худшему", - сказал он, добавив, что блок будет поддерживать высокую степень военной готовности, оставаясь при этом открытым для диалога.