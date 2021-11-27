 

Кого и зачем Зеленский сделал главой украинской контрразведки

События Сегодня, 09:570
Кого и зачем Зеленский сделал главой украинской контрразведки

После заявлений о "госперевороте", который якобы начнется в Украине уже завтра, 1 декабря, Зеленский срочно поменял руководителя украинской контрразведки.

Вместо Александра Руснака им стал Александр Поклад - офицер, который во времена Петра Порошенко возглавлял Пятое управление Департамента контрразведки СБУ. 

Имя Поклада уже много лет связано со скандальными историями. Его неоднократно обвиняли в фабрикации уголовных дел по организации фейковых "госпереворотов". То есть, как раз эта "специализация" Поклада и может Зеленскому сейчас пригодиться. 

Впрочем, фабрикация "госпереворотов" - это еще не самое плохое, что есть в биографии нового руководителя контрразведки.

Разобрались, почему Зеленский отправил на повышение спеца по "госпереворотам" и чего теперь ждать. 

"Душитель" из Кременчуга

Александр Поклад - бывший сотрудник полтавского УБОПа, который перешел работать в СБУ и попал в Киев. Там он дослужился до начальника пятого управления Департамента контрразведки, который ныне возглавил. 

О прошлом этого офицера известно немного. Интернет-СМИ в своих публикациях от 2008 года сообщают, что в 1996 году он был осужден за вымогательство и был причастен к ОПГ, которая крышевала рынки и нефтебазы в Кременчуге. Пока неизвестно, насколько эта информация правдива. 

В "ДНР" заявляли, что этот офицер уже будучи в СБУ был причастен к гибели "главы республики" Александра Захарченко. А не так давно В России его обвиняли в заброске групп, которые пытались похитить под Москвой участников конфликта на Донбассе. 

Но есть у Поклада иное амплуа. Его считают специалистом по фабрикации громких уголовных дел по заказу сверху во времена президентства Петра Порошенко. 

В частности, именно он вел дело по "госперевороту", который вменяли бывшему директору госкомпании "Укрспирт" Михаилу Лабутину. Якобы он из-за кордона вербовал боевиков с целью устроить вооруженный захват власти в Украине, свергнуть президента Петра Порошенко, а главу МВД Арсена Авакова вообще убить.

В деле фигурировал батальон "Айдар" и его комбат Мельничук. 

По словам Лабутина, фабриковал это дело лично Поклад. Который вышел на контакт с бывшим директором "Укрспирта", когда тот сумел выехал из Украины и обосновался в Румынии. И начал вести с ним переговоры о возвращении и закрытии уголовных дел. 

"Раньше Поклад был сотрудником милиции, затем стал адвокатом, позднее – проходил по делу о нескольких заказных убийствах в Кременчуге, а затем стал "супермощным контрразведчиком", - рассказывал Лабутин в интервью "Стране" в 2018 году. 

Вместе с Покладом переговоры с экс-главой "Укрспирта" вел его агент Андрей Лисогор - известный в Украине специалист по ножевому бою.

По версии стороны защиты, дело было типичной провокацией - когда агенты СБУ подбили людей участвовать в "перевороте", а потом с их помощью, попытались привязать к этому делу и Лабутина.

Бывший боец "Азова" Сергей Сановский рассказывал СМИ, что под руководством Поклада и Лисогора в СБУ формировались "эскадроны смерти", которые занимаются осуществлением незаконных спецопераций. Якобы на счету этих групп несколько громких преступлений, совершенных в Украине, в том числе – убийств. Причем высшее руководство государства якобы покровительствует этим отрядам.

Также по словам Сановского, прозвище у Поклада было "Душитель". 

Лабутин также заявлял, что "у Лисогора действительно есть своя группа, он исполнял очень много разных вещей". По его словам, Поклад и его подопечный требовали у экс-директора два миллиона долларов, чтобы решить его вопросы и закрыть уголовные дела. 

К слову, совсем недавно - в сентябре - Шевченковский суд Киева вынес приговор одному из соратников Лабутина по "госпереворота" Павлу Заярнюку. Его признали виновным и дали шесть лет, но поскольку он их уже отсидел в СИЗО, то по "закону Савченко" "путчист" вышел на свободу. 

Вины он своей так и не признал и намерен судиться дальше. 

Также известно, что Александр Поклад имел отношение к делу Рубана-Савченко, которых обвинили в подготовке госпереворота в 2018 году. На днях это дело, явно сфабрикованное при Порошенко, бесславно рассыпалось и было направлено на повторное расследование. 

К Савченко и Рубану тоже подсылали Лисогора, свидетельствовал экс-азовец Сановский. Но сразу после поражения Порошенко на выборах дело начало разваливаться, и обвиняемых освободили. 

При Зеленском, как свидетельствуют СМИ, Александр Поклад курировал еще одно громкое дело - о госизмене генерала СБУ Валерия Шайтанова, которому вменили работу на российскую разведку.

На данный момент вина Шайтанова в суде не доказана, но он находится под арестом. Ему вменяли заказ на убийство чеченца Адама Осмаева, а также покушение на главу МВД Арсена Авакова - как видим, похожее преступление инкриминировали и директору "Укрспирта" Лабутину. 

То есть, не исключено, что и здесь речь идет о какой-то "подставе".

Кого и зачем Зеленский сделал главой украинской контрразведки

Интересно, что накануне операции по Шайтанову Зеленский наградил Поклада орденом "За мужество" второй степени. То есть, его таланты пригодились и при новой власти. И раз он пошел на повышение, то, видимо, от Поклада ждут каких-то важных результатов. 

Впрочем, против Поклада выдвигались и более серьезные обвинения, чем фабрикация уголовных дел.

В частности, журналист Владимир Бойко пишет о возможной причастности нового главы Департамента контрразведки к организации убийства Павла Шеремета, а также к убийству адвоката Грабовского в 2016 году.

Подобного жесткого компромата против Поклада в сети немало. Однако, естественно, ни в решениями суда, ни официальными данными по расследованию преступлений он не подтвержден.

Почему назначили Поклада?

Итак, в одном из ключевых департаментов СБУ появился специалист по делам о "госпереворотах" и попытке убийства первых лиц государства. 

Причем истории эти откровенно токсичные и, похоже, сфабрикованы по требованию политического руководства страны. 

Это значит, что у Зеленского решили всерьез продвигать тему "госпереворота", который сам же президент анонсировал на декабрь. И, видимо, предыдущий руководитель ДКР был не готов исполнять столь двусмысленные задачи. Почему его и заменили. 

Это косвенно подтверждают и источники "Страны" в СБУ.

"От Руснака требовали фактически сочинить дело о госперевороте и участии в нем Ахметова без какой-либо доказательной базы вообще. Он осторожно попытался объяснить, что так не получится и был уволен", - сказал источник. 

Разумеется, это лишь логическое рассуждение - но слишком четко совпали заявления Зе о "перевороте" и назначение Поклада, который курировал аналогичные дела во времена Порошенко.

В Сети уже звучат мнения, что новый контрразведчик будет работать по офицерам, которые имели дело к "вагнергейту" - в частности, по экс-главе ГУР Василию Бурбе и его заместителя Романа Червинского. К слову, бывшего начальника Поклада в Пятом управлении. 

Это позволило бы Зеленскому дискредитировать Бурбу как главного обвинителя президента в истории с "вагнеровцами". Также стоит ожидать развития истории с аудиозаписью, где неизвестные якобы обсуждают "госпереворот" с участием Рината Ахметова. 

Уголовное дело по этому поводу СБУ, кстати, открыла уже вчера. Поэтому скоро можно ждать "громких разоблачений". 

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo, контрразведка  
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