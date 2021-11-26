Против введения военного положения в Украине большинство украинцев

Большинство украинцев не поддерживают идею о введении военного положения в ответ на наращивание Россией войск у границ нашей страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, социологи 26-29 ноября опросили 1 203 совершеннолетних респондента, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма.

Оказалось, что 32,8% респондентов поддерживают идею введения военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы. 58,1% опрошенных выступают против этого. Еще 9,1% отказались отвечать на вопрос или затруднились с ответом.