От команды перенести спецоперацию по вагнеровцам открестился Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (который вчера, 30 ноября, побывал на допросе в ГБР) заявил, что он не давал экс-начальнику ГУР Василию Бурбе никаких указаний по переносу спецоперации по "вагнеровцам".

Об этом высокопоставленный чиновник заявил в интервью порталу РБК-Украина.

Напомним, что перенос разведывательной спецоперации связывают с ее последующим срывом.

Одновременно с этим Андрей Ермак отрицает и сам факт спецоперации, о которой сообщал Бурба.

"Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд. Нас упрекают в том, что мы поначалу отрицали операцию, а потом признали ее. Я хочу пояснить это. Подчеркну: никакой санкционированной операции, о которой говорит господин Бурба, не было. Нет никакого противоречия между тем, что мы говорили ранее, и что говорим сейчас. Я не отказываюсь от своих слов", - заявил Андрей Ермак.