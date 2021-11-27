О чем говорил и молчал Зе в своем послании к Раде

Владимир Зеленский выступил с ежегодным обращением в Верховной Раде.

Президент был порывистым и немного суровым - даже когда говорил о "перемогах". А говорил он о них на протяжении всей своей речи. Суровость тона должна была показать, что власть добивается результатов, несмотря на сопротивление "старых политиков".

И сложилось такое впечатление, что именно к ним адресовался президент. А его собственная фракция служила чем-то вроде массовки, которая ежесекундными аплодисментами заглушала недовольный ропот других депутатов.

То есть это было очередное выступление с нотками "обиженности" - стиль, который Зеленский ярко проявил на недавней пресс-конференции по случаю экватора президентства.

Среди множественных победных реляций можно выделить такие моменты.

Во-первых, Зе внес в Раду законопроект о двойном гражданстве, которое будут давать представителям диаспоры на Западе - от Америки до Евросоюза. Видимо, чтобы у них больше не было проблем, как у Ульяны Супрун, с американским паспортом на посту министра.

Во-вторых, из нафталина президентских обещаний вытащили идею экономического паспорта украинца. Когда детям с рождения будут перечислять на специальный счет деньги от ренты на природные ресурсы страны, и после совершеннолетия можно будет потратить их на образование или покупку жилья (аналог российского "материнского капитала").

Здесь Зеленский сделал, правда, жутковатую оговорку: вместо "житла" он произнес слово "життя", и получилось: "діти зможуть використовувати ці кошти для купівлі власного життя в Україні".

Понятно, что это был обычный пиар-ход: выполнять законопроект придется уже скорее всего не Зеленскому (когда дети достигнут совершеннолетия он наверняка уже не будет президентом), но хайповать на теме власть теперь будет очень долго. А заодно это был намек, что Зе сражается с олигархами, которые, по задумке, и должны будут оплачивать эту инициативу.

К слову, антиолигархический нерв этой речи главенствующим так и не стал. Хотя к этому были все предпосылки. Накануне Зеленский назначил на 1 декабря "госпереворот" против себя, в который якобы втягивают Рината Ахметова. Да и закон против олигархов скоро должен заработать.

Но, учитывая троллинг, который поднялся по этому поводу, тему, видимо, решено было приглушить. В речи президента о "госперевороте" вообще не говорилось. А олигархов он упомянул только пару раз и то вскользь. В конце выступления Зеленский снова послал Ахметову мессидж о том, что нужно договариваться - "работать со всеми бизнесменами, несмотря на их калибр, пока не поздно".

Не стала главенствующей темой и война, об угрозе которой все говорят нынешней осенью. Зеленский заявил, что у нас "лушая армия в мире" и нужно вести прямые переговоры с Россией, чтобы вернуть территории. Мол, с этим согласен и Запад. Правда, о таких намерениях президент говорит уже не первый год, но по факту никаких переговоров не ведет.

Причина - в нежелании двигаться по пути Минских соглашений и общей разрядки между Киевом и Москвой (возобновлять транспортное сообщение, отменить санкции, дать воду в Крым). Все, что интересует Зеленского - это сам факт встречи с Путиным, который можно будет продать в Украине как "перемогу". А реальных шагов по нормализации отношений с Россией и по выполнению политической части Минских соглашений власть делать не готова, поэтому с Зеленским в Москве встречаться и не хотят.

Учитывая полный тупик на треках войны и "борьбы с олигархами", где Зеленскому сейчас оказал мощное сопротивление Ахметов, президент заполнил свою речь длинным перечислением разного рода достижений власти - как прошлых, так и предстоящих.

Но примечательно, что в президентском послании вообще не упоминались санкции, которые Зе-власть еще недавно рекламировала как одно из главных своих "достижений". Видимо, эта тема, как и "госпереворот", начала играть в минус Зеленскому - не только среди избирателей, но и в элитах. Поэтому решили приглушить и ее.

Это не значит, что данный инструмент Банковая перестанет использовать. Но сам факт, что лишний раз о них предпочли не вспоминать, говорит о многом.

Но еще больше говорит тот факт, что тему "госпереворота" Зе не упомянул вообще.

Ведь если действительно угроза переворота существует - то это главная тема, на которую нужно было бы сделать упор в своей речи. А если об этом ни слова не сказано, то становится понятно, что такой угрозы и не было и ее, судя по всему, просто придумал Зеленский с сиюминутной политтехнологической целью.