В Греции людей старше 60 лет, отказывающихся от вакцинации, будут штрафовать на 100 евро ежемесячно

Несмотря на то, что в начале ноября в греческой столице Афинах сотни медиков и социальных работников устроили митинг, требуя отменить обязательную вакцинацию от коронавируса, в стране приняли решение накладывать административный штраф в размере 100 евро на людей старше 60 лет, которые отказываются проходить вакцинацию.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса.

"Невакцинированные греки старше 60 лет должны будут записаться на прием до 16 января, повторяю — 16 января, чтобы получить первую дозу. Им будет уделяться первоочередное внимание в системе вакцинации. В противном случае каждый месяц будет налагаться административный штраф в размере 100 евро. И по закону эти деньги будут собираться в специальный фонд, который будет финансировать наши больницы", - заявил он.

По словам Мицотакиса, новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает у властей беспокойство, поэтому в стране приняли решение об обязательной вакцинации пожилых людей. Именно они, как отметил премьер, в основном проходят лечение от Covid19, многие из них погибают.

"У меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что наше политическое решение спасет человеческие жизни. Потому что вакцинация становится более чем обязательной. Она спасает жизни. Она необходима для здоровья. Теперь она еще больше необходима всему обществу", - сказал министр.

Мицотакис напомнил, что приближаются зимние праздники с их атмосферой, семейными столами и общественными мероприятиями, поэтому нужно вакцинировать население ускоренными темпами. Он добавил, что больше о мутации штамма "Омикрон" станет известно примерно через две недели.

"Однако рано или поздно он наверняка появится и в Греции. Вот почему мы должны продолжать реализовывать нашу политику еще быстрее. Другими словами, мы должны экономить время. Прививки, множество анализов, применение свидетельства о вакцинации и меры индивидуальной защиты — вот наш ответ, а не карантин", - заявил премьер.

Кроме того, он добавил, что его решение - "это не наказание", а "цена здоровья".

Подводя итоги министр сообщил, что в связи с праздниками государство принимает еще одну дополнительную меру.

"С 6 по 12 декабря оно предоставит бесплатный тест самотестирования любому взрослому, вакцинированному или нет, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей вируса до Рождества. Это будет сделано и с 3 по 7 января для мониторинга распространения пандемии во время праздников", - сказал он.