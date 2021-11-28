 

В Греции людей старше 60 лет, отказывающихся от вакцинации, будут штрафовать на 100 евро ежемесячно

События Сегодня, 16:2771
В Греции людей старше 60 лет, отказывающихся от вакцинации, будут штрафовать на 100 евро ежемесячно

Несмотря на то, что в начале ноября в греческой столице Афинах сотни медиков и социальных работников устроили митинг, требуя отменить обязательную вакцинацию от коронавируса, в стране приняли решение накладывать административный штраф в размере 100 евро на людей старше 60 лет, которые отказываются проходить вакцинацию.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса.

"Невакцинированные греки старше 60 лет должны будут записаться на прием до 16 января, повторяю — 16 января, чтобы получить первую дозу. Им будет уделяться первоочередное внимание в системе вакцинации. В противном случае каждый месяц будет налагаться административный штраф в размере 100 евро. И по закону эти деньги будут собираться в специальный фонд, который будет финансировать наши больницы", - заявил он.

По словам Мицотакиса, новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает у властей беспокойство, поэтому в стране приняли решение об обязательной вакцинации пожилых людей. Именно они, как отметил премьер, в основном проходят лечение от Covid19, многие из них погибают.

"У меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что наше политическое решение спасет человеческие жизни. Потому что вакцинация становится более чем обязательной. Она спасает жизни. Она необходима для здоровья. Теперь она еще больше необходима всему обществу", - сказал министр.

Мицотакис напомнил, что приближаются зимние праздники с их атмосферой, семейными столами и общественными мероприятиями, поэтому нужно вакцинировать население ускоренными темпами. Он добавил, что больше о мутации штамма "Омикрон" станет известно примерно через две недели.

"Однако рано или поздно он наверняка появится и в Греции. Вот почему мы должны продолжать реализовывать нашу политику еще быстрее. Другими словами, мы должны экономить время. Прививки, множество анализов, применение свидетельства о вакцинации и меры индивидуальной защиты — вот наш ответ, а не карантин", - заявил премьер.

Кроме того, он добавил, что его решение - "это не наказание", а "цена здоровья". 

Подводя итоги министр сообщил, что в связи с праздниками государство принимает еще одну дополнительную меру.

"С 6 по 12 декабря оно предоставит бесплатный тест самотестирования любому взрослому, вакцинированному или нет, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей вируса до Рождества. Это будет сделано и с 3 по 7 января для мониторинга распространения пандемии во время праздников", - сказал он.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Греция, вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

В Австрии будут штрафовать до 7200 евро за отказ от вакцинации
В Австрии будут штрафовать до 7200 евро за отказ от вакцинации
Вчера, 10:00
Рекомендации относительно нового штамма COVID-19 “Омикрон” обнародовали в Евросоюзе
Рекомендации относительно нового штамма COVID-19 “Омикрон” обнародовали в Евросоюзе
28-ноя-2021, 13:18
Новый штамм коронавируса
Новый штамм коронавируса "Омикрон" вызвал беспокойство в ВОЗ
26-ноя-2021, 22:56
Тест на Covid в Португалии будут требовать от всех приезжих и на входе в бары и клубы, несмотря на вакцинацию
Тест на Covid в Португалии будут требовать от всех приезжих и на входе в бары и клубы, несмотря на вакцинацию
26-ноя-2021, 10:49
Станет ли вакцинация в Украине принудительной рассказал Шмыгаль
Станет ли вакцинация в Украине принудительной рассказал Шмыгаль
27-окт-2021, 19:03

Последние новости

17:06
События
К запуску в космос полностью готов украинский спутник
16:51
События
О необходимости начать дискуссии о введении обязательной вакцинации заявили в ЕС
16:27
События
В Греции людей старше 60 лет, отказывающихся от вакцинации, будут штрафовать на 100 евро ежемесячно
13:39
События
О чем говорил и молчал Зе в своем послании к Раде
13:37
События
От команды перенести спецоперацию по вагнеровцам открестился Ермак
12:47
События
Против введения военного положения в Украине большинство украинцев
12:42
Политика
Очередную затратную инициативу анонсировал Зеленский
12:34
События
Зеленский заявил, что без прямых переговоров с Москвой Украина не сможет остановить войну
09:57
События
Кого и зачем Зеленский сделал главой украинской контрразведки
09:54
События
В НАТО нет уверенности по поводу намерений России в отношении Украины - Столтенберг
09:44
События
Инфекционист из ЮАР заявил что штамм коронавируса "Омикрон" может превзойти "Дельту" и вытеснить ее
09:42
События
Список выходных и праздников на месяц вперед. Как будем отдыхать в декабре
09:39
События
15-летний подросток в США открыл в школе стрельбу
09:37
События
Илон Маск сообщил, как часто нужно летать SpaceX, чтобы избежать банкротства
09:18
События
Самый полезный способ приготовления яиц назвала диетолог
09:11
События
Катастрофические потери, если начнется война с Россией из-за Украины обещает офицер разведки США
08:36
События
24-летний гребец на каноэ и победитель юниорских чемпионатов умер от последствий коронавируса
08:22
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 декабря 2021
Вчера, 2021-11-30
20:53
События
Как закон №5600 увеличит налоги для бизнеса и людей
20:45
Политика
Что думают нардепы о словах Зеленского о подготовке госпереворота

Новости ТОП-7

Что неофициально говорят в украинской разведке о ситуации на границе с РФ2341
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 ноября 20211335
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 ноября 20211313
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 декабря 20211032
Умер норвежский блогер и "морж", который пил водку и купался зимой513
Мужчина чудом долетел живым из Гватемалы в США, спрятавшись в шасси самолета367
После 2 лет заседаний суд вернул прокурорам дело о подготовке Савченко и Рубаном расстрела Рады из минометов367

Досуг

Где сделать перевод договора
Где сделать перевод договора
Международное сотрудничество предполагает заключение контрактов и различных договоров. Чтобы между партнерами не оставалось неясностей, а документ обрел юридическую силу за рубежом, необходимо осуществить перевод договора на государственный язык страны, с юридическими или физическими лицами которой
Сегодня, 10:4784
Клавиатура компании Logitech: почему ее выбирают
Клавиатура компании Logitech: почему ее выбирают
Преимущества клавиатуры Logitech. Обзор характеристик: модификации, функционал, дизайн и качество. Купить в интернет-магазине по разумной цене.
Вчера, 18:18165
Промышленная вентиляция: виды, проектирование, установка
Промышленная вентиляция: виды, проектирование, установка
Классификация промышленной вентиляции, особенности её проектирования и установки.
Вчера, 18:14151
Выбор педикюрно-косметологической кушетки
Выбор педикюрно-косметологической кушетки
Косметические процедуры, такие как уход за лицом, телом и ногами, стали популярными. Все больше людей посещают салоны красоты, чтобы ухаживать за своим телом и расслабляться. Специалисты должны позаботиться о том, чтобы предоставить качественное обслуживание и комфорт.
Вчера, 18:10139
Как найти работу в пригороде Киева?
Как найти работу в пригороде Киева?
Столица Украины может предложить своим жителям и гостям немало высокооплачиваемых вакансий. Но и в пригороде Киева огромное количество предложений. Очень часто для получения профессии не нужна высокая квалификация.
29-ноя-2021, 22:57184
Канефрон Н
Канефрон Н
В урологической практике все чаще встречаются заболевания мочевыводящих путей, занимая второе место в группе экстрагенитальной патологии. Бороться с ними помогают специализированные лекарственные средства, среди обилия которых выделяется Канефрон®Н растительного происхождения.
29-ноя-2021, 20:40134

События

К запуску в космос полностью готов украинский спутник
К запуску в космос полностью готов украинский спутник
Украинский спутник "Січ-2-30", изготовленный на КБ Южное в городе Днепр, успешно прошел все запланированные испытания и отвечает поставленным параметрам.
Сегодня, 17:0660
О необходимости начать дискуссии о введении обязательной вакцинации заявили в ЕС
О необходимости начать дискуссии о введении обязательной вакцинации заявили в ЕС
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости начать обсуждения касательно введения обязательной вакцинации от Covid-19 на фоне распространения штамма "Омикрон".
Сегодня, 16:5165
В Греции людей старше 60 лет, отказывающихся от вакцинации, будут штрафовать на 100 евро ежемесячно
В Греции людей старше 60 лет, отказывающихся от вакцинации, будут штрафовать на 100 евро ежемесячно
Несмотря на то, что в начале ноября в греческой столице Афинах сотни медиков и социальных работников устроили митинг, требуя отменить обязательную вакцинацию от коронавируса, в стране приняли решение накладывать административный штраф в размере 100 евро на людей старше 60 лет,
Сегодня, 16:2772
О чем говорил и молчал Зе в своем послании к Раде
О чем говорил и молчал Зе в своем послании к Раде
Владимир Зеленский выступил с ежегодным обращением в Верховной Раде. 
Сегодня, 13:39109
От команды перенести спецоперацию по вагнеровцам открестился Ермак
От команды перенести спецоперацию по вагнеровцам открестился Ермак
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (который вчера, 30 ноября, побывал на допросе в ГБР) заявил, что он не давал экс-начальнику ГУР Василию Бурбе никаких указаний по переносу спецоперации по "вагнеровцам".
Сегодня, 13:37126
Против введения военного положения в Украине большинство украинцев
Против введения военного положения в Украине большинство украинцев
Большинство украинцев не поддерживают идею о введении военного положения в ответ на наращивание Россией войск у границ нашей страны. 
Сегодня, 12:47111
7 Днів