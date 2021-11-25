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События Сегодня, 17:0660
К запуску в космос полностью готов украинский спутник

Украинский спутник "Січ-2-30", изготовленный на КБ Южное в городе Днепр, успешно прошел все запланированные испытания и отвечает поставленным параметрам.

Спутник "Січ-2-30" готов к отправке на пусковую базу и предназначен для гражданских нужд нашего государства. Об этом сообщил Владимир Тафтай, глава Государственного космического агентства.

Отправка из Днепра в мыс Канаверал (штат Флорида, США) состоится в ближайшее время.

По его словам, в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем.

Совсем запустить украинский спутник на орбиту компания SpaceX планирует 10 января 2022 года.

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Теги: news, новости, Украина, Космос, спутник, 7dniv, 7dnivinfo  
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