 

День госпереворота. Сторонники Порошенко и националисты идут на Банковую

События Сегодня, 20:2168
День госпереворота. Сторонники Порошенко и националисты идут на Банковую

В среду, 1 декабря, наступил день, который ранее Владимир Зеленский назвал датой возможного госпереворота. 

Впервые о нем президент заявил в время пресс-марафона. По его словам, переворот планирует Россия вместе с некими людьми из окружения Рината Ахметова, которые хотят втянуть олигарха в эту историю.

Тему "госпереворота" стали подогревать в "Слуге народа". Вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что 1 декабря, в Киеве "готовятся какие-то подвозы" людей, а в регионах предлагают по тысяче гривен в день за участие в протестах.

С утра были митинги ФОПов под Радой, а вечером - националисты и сторонники Порошенко выходят под Офис президента. Требовать они будут роспуска Рады и импичмента Зеленскому.  

"Страна" следит за событиями в Киеве сегодня. Материал обновляется. 

Акция протеста на Майдане 1 декабря

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Теги: news, новости, Украина, госпереворот, Порошенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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