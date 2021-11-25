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События Сегодня, 21:2750
Нужно ли вакцинироваться от коронавируса живущим с ВИЧ украинцам объяснили в МОЗ

В Украине живет почти 257 тысяч человек с подтвержденным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Такие люди, если они не принимают антиретровирусную терапию, в целом уязвимы к любым инфекциям, в том числе и коронавирусу.

При этом ВИЧ не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины во всемирный день борьбы со СПИДом, 1 декабря.

В МОЗ напомнили, что ВИЧ поражает иммунную систему и снижает сопротивляемость организма перед многими инфекциями, а также некоторыми типами онкологических заболеваний, но с ним можно жить полноценной жизнью.

"Единственное условие – человек с ВИЧ должен находиться под наблюдением врача и постоянно получать лечение – антиретровирусную терапию (АРТ). Более 15 тысяч украинцев, имеющих ВИЧ, взяты под медицинское наблюдение за прошлый год, а в целом получают качественные медицинские услуги 150 тысяч таких лиц. Антиретровирусная терапия в Украине безвозмездная, безопасная и качественная. АРТ-лекарство необходимо принимать ежедневно на протяжении всей жизни. Сейчас их получают почти 125 тысяч украинцев (на подконтрольных правительству территориях)", - сказано в сообщении.

Однако, те кто не принимает антиретровирусную терапию уязвимы к любым инфекциям и тем осложнениям, которые следуют за болезнью. Отдельные исследования указывают, что риск тяжелого течения COVID-19 снижается при приеме антиретровирусной терапии человеком, живущим с ВИЧ.

Людям с ВИЧ следуют соблюдать все базовые противоэпидемические правила и несколько специфических рекомендаций:

  • консультироваться с врачом и регулярно принимать антиретровирусные препараты,
  • создать запас препаратов для АРТ на следующие 30-90 дней (позволит избежать очередей во время походов за лекарством)
  • вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции, поскольку эти болезни часто встречаются у людей, живущих с ВИЧ, и опасны тяжелым течением
  • сделать прививку против COVID-19
  • если заболели COVID-19, не отменять самостоятельно прием никаких лекарств, которые употреблялись ранее (речь идет об антиретровирусной терапии, в частности)

"Важно, что для людей с ВИЧ, вакцинация против COVID-19 безопасна. Это подтверждено клиническими исследованиями вакцин против COVID-19, в которые были включены люди, живущие с ВИЧ. Прививку против COVID-19 может сделать любой человек, живущий с ВИЧ", - сказано в сообщении.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, ВИЧ, 7dniv, 7dnivinfo  
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