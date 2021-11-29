 

Актера сериала "Империя" за инсценировку нападения на себя сторонников Трампа судят в США

События Сегодня, 21:2945
Актера сериала "Империя" за инсценировку нападения на себя сторонников Трампа судят в США

В Чикаго (США) начался процесс по делу актера Джусси Смоллетта. Его обвиняют в ложных показаниях и инсценировке нападения на себя самого.  

О начале суда сообщает Твиттер издания New York Daily News.

39-летний Смоллетт актер-гей известен по сериалу "Империя". Сторона обвинения считает, что он инсценировал нападение, которое якобы произошло 29 января 2019 года в центре Чикаго. Тогда Смоллетт утверждал, что его атаковали неизвестные на почве расизма и гомофобии. Он сказал полиции, что нападавшие обмотали вокруг его шеи веревку и вылили на него неизвестное вещество. Смоллетт также сообщил детективам, что нападавшие кричали "Это страна MAGA!" (лозунг сторонников Дональда Трампа "Make America great again").

В ходе расследования происшествия полиция Чикаго отсмотрела сотни часов записей с камер наблюдения, в том числе тех, на которых видно, как Смоллетт шел по центру города. Но ни на одной не было видно нападения. Затем полиция получила и опубликовала изображения двух подозреваемых, которыми оказались братья Абимбола и Олабинджо Осундайро. Они признались, что получили от "пострадавшего" деньги за инсценировку нападения.

В конце февраля 2019 года прокуратура Чикаго обвинила Смоллетта в подаче ложного заявления о предполагаемом нападении. Суперинтендант полиции Чикаго Эдди Джонсон сообщил, что актер организовал нападение, потому что был недоволен своей зарплатой и хотел таким образом повысить собственную популярность. Следователи по делу рассказали прессе, что у них есть чек на 3500 долларов, который Смоллетт выписал "нападавшим". 

В марте 2019 года Смоллетту предъявили обвинение по 16 пунктам в нарушении общественного порядка и предоставлении ложной информации сотрудникам правоохранительных органов.

Сейчас Смоллетту грозит обвинение в нарушении общественного порядка, которое карается лишением свободы на срок до трех лет. Но эксперты прогнозируют, что в случае, если Смоллетта признают виновным, он получит испытательный срок или будет приговорен к общественным работам.

Ключевыми свидетелями обвинения выступят братья Осундайро. Ожидается, что они дадут показания против Смоллетта как организатора "атаки" на виду у камеры наблюдения, которая, как он ошибочно полагал, запишет все событие. Братья также опишут, как Смоллетт привез их для "генеральной репетиции" на место, где должен был произойти инцидент, сказала их адвокат Глория Родригес.

Судебный процесс начался через месяц после того, как 15 октября судья Джеймс Линн отклонил последнюю попытку закрыть уголовное дело против Смоллетта, назначив дату судебного разбирательства.

Сам Смоллетт не признает своей вины, называя судебный процесс разочаровывающим. По его словам, правоохранительные органы и средства массовой информации "пытаются продать" повестку дня, освещая только определенные аспекты дела, чтобы изобразить его вину.

В свое время "нападение" на Смоллетта широко освещали крупнейшие СМИ США, его использовала Демократическая партия для обвинений сторонников Трампа в расизме. Нынешний вице-президент Камала Харрис охарактеризовала атаку как "современный случай суда Линча".

Между тем на волне скандала персонаж Смоллетта Джамал Лайон был удален из последних двух эпизодов сериала "Империя".

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