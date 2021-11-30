Первый человек в США заразился "Омикроном"

В США зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Его выявили в Калифорнии у путешественника, который вернулся из Южной Африки.

Ранее он прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

Об этом со ссылкой на советника президента США по вопросам общественного здоровья Энтони Фаучи пишет Reuters.

По данным Фаучи, случай заражения новым штаммом Омикрон обнаружили у пациента, вернувшегося 22 ноября из Южно-Африканской Республики в США. Положительный результат теста на коронавирус пришел 30 ноября.

При этом зараженный получил две дозы вакцины, но не имел третьей прививки против COVID-19. Между тем, ранее ранее в США назвали ревакцинацию самым надежным способом защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Пациент сейчас находится на самоизоляции, а все люди, близко контактировавшие с ним, получили негативный результат анализа на коронавирус.

В связи с этим губернатор Калифорнии пока не видит необходимости вводить локдаун в штате. Власти США планируют рассмотреть вопрос о введении дополнительных ограничений на авиасообщение с другими странами.