 

Почему в мире появляются новые опасные штаммы коронавируса рассказали в ВОЗ

События Сегодня, 09:5287
Почему в мире появляются новые опасные штаммы коронавируса рассказали в ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения связывают появление новых все более опасных штаммов коронавируса с низким уровнем вакцинации и тестирования.

Об этом со ссылкой на гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса пишет пресс-служба организации. 

"В глобальном масштабе у нас образовалась токсичная смесь из слабого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования - рецепт для появления новых, более опасных вариантов (коронавируса - Ред.)", - сказал гендиректор ВОЗ.

Гебрейесус призвал страны полностью финансировать глобальную инициативу ACT Accelerator по справедливому доступу к новым средствам диагностики, лечения и вакцинам от коронавируса.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, ВОЗ, Тедрос, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

В ВОЗ заявили что у переболевших ковидом выше риск заразиться
В ВОЗ заявили что у переболевших ковидом выше риск заразиться "Омикроном", чем другими штаммами вируса
29-ноя-2021, 09:27
Когда закончится пандемия коронавируса спрогнозировал Билл Гейтс
Когда закончится пандемия коронавируса спрогнозировал Билл Гейтс
18-ноя-2021, 10:07
Украина – третья в мире и вторая в Европе по смертности от covid
Украина – третья в мире и вторая в Европе по смертности от covid
4-ноя-2021, 10:45
Появление нового вируса, сдержать который не получится прогнозируют в ВОЗ
Появление нового вируса, сдержать который не получится прогнозируют в ВОЗ
30-окт-2021, 10:26
ВОЗ собрала экспертов, которые будут изучать происхождение коронавируса и новых патогенов
ВОЗ собрала экспертов, которые будут изучать происхождение коронавируса и новых патогенов
14-окт-2021, 10:43

Последние новости

13:00
События
Почему вакцина AstraZeneca вызывает опасные тромбы выяснили ученые
12:57
События
Астрономы говорят, что вскоре вместо звезд останутся лишь спутники
10:11
События
Как начался Вагнер-майдан против Зеленского
10:10
События
Подросток под Киевом пытался перелезть поезд на жд-станции, но получил удар током и попал в реанимацию
09:52
События
Почему в мире появляются новые опасные штаммы коронавируса рассказали в ВОЗ
09:48
События
Указы о назначении на должности 28 судей подписал Зеленский
09:44
События
Первый человек в США заразился "Омикроном"
09:39
События
Ученые обнаружили, что созданные ими ксеноботы могут размножаться самостоятельно
09:27
Политика
Лукашенко рассказал о национализме в украинской армии
09:22
События
Три прививки от коронавируса будут нормой - заявил главный инфекционист США
09:20
События
"ГАЗ" в Кривом Роге сбил мать и ребенка на разделительной полосе
08:35
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 декабря 2021
Вчера, 2021-12-01
21:29
События
Актера сериала "Империя" за инсценировку нападения на себя сторонников Трампа судят в США
21:27
События
Нужно ли вакцинироваться от коронавируса живущим с ВИЧ украинцам объяснили в МОЗ
20:21
События
День госпереворота. Сторонники Порошенко и националисты идут на Банковую
17:06
События
К запуску в космос полностью готов украинский спутник
16:51
События
О необходимости начать дискуссии о введении обязательной вакцинации заявили в ЕС
16:27
События
В Греции людей старше 60 лет, отказывающихся от вакцинации, будут штрафовать на 100 евро ежемесячно
13:39
События
О чем говорил и молчал Зе в своем послании к Раде
13:37
События
От команды перенести спецоперацию по вагнеровцам открестился Ермак

Новости ТОП-7

Что неофициально говорят в украинской разведке о ситуации на границе с РФ3161
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 декабря 20211472
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 ноября 20211441
Со следующей недели в Украине в четыре раза сократят срок действия желтого ковид-сертификата803
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 декабря 2021530
Самый полезный способ приготовления яиц назвала диетолог454
После 2 лет заседаний суд вернул прокурорам дело о подготовке Савченко и Рубаном расстрела Рады из минометов452

Досуг

Как выбрать металлическое покрытие для кровли?
Как выбрать металлическое покрытие для кровли?
Многие материалы из металла подходят для использования на кровле. Однако некоторые металлы довольно чувствительны к окислению и коррозии.
Сегодня, 11:0050
Аккумулятор для смартфона: как правильно выбрать
Аккумулятор для смартфона: как правильно выбрать
Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Эти устройства являются многофункциональными: с их помощью можно не только совершать звонки, но и выходить в Интернет, слушать музыку.
Сегодня, 10:5852
Как выбрать чехол для Airpods
Как выбрать чехол для Airpods
В последнее время беспроводные виды наушников являются самыми популярными. Один из востребованных брендов – AirPods. Это устройство зарекомендовало себя как одно из самых надежных и качественных.
Сегодня, 10:2759
Как выбрать настольную игру в подарок
Как выбрать настольную игру в подарок
Настольные игры признаны "антикризисным" развлечением. В эпоху пандемии они помогают провести время, сплотиться семьей или небольшой компанией без нарушения карантина и других актуальных правил. Стоимость ниже, чему большинства других видов отдыха
Вчера, 20:20134
Где сделать перевод договора
Где сделать перевод договора
Международное сотрудничество предполагает заключение контрактов и различных договоров. Чтобы между партнерами не оставалось неясностей, а документ обрел юридическую силу за рубежом, необходимо осуществить перевод договора на государственный язык страны, с юридическими или физическими лицами которой
Вчера, 10:47128
Клавиатура компании Logitech: почему ее выбирают
Клавиатура компании Logitech: почему ее выбирают
Преимущества клавиатуры Logitech. Обзор характеристик: модификации, функционал, дизайн и качество. Купить в интернет-магазине по разумной цене.
30-ноя-2021, 18:18218

События

Почему вакцина AstraZeneca вызывает опасные тромбы выяснили ученые
Почему вакцина AstraZeneca вызывает опасные тромбы выяснили ученые
Авторы исследования считают, что нашли "триггер", который приводит к образованию тромбов после вакцинации AstraZeneca.
Сегодня, 13:0016
Астрономы говорят, что вскоре вместо звезд останутся лишь спутники
Астрономы говорят, что вскоре вместо звезд останутся лишь спутники
По словам ученых, в скором времени 1 из 15 ярких объектов в ночном небе будет спутником связи.
Сегодня, 12:5724
Как начался Вагнер-майдан против Зеленского
Как начался Вагнер-майдан против Зеленского
"Госпереворот", которым пугал украинцев Зеленский, сегодня таки начался. Правда, устроила его не Россия и Ринат Ахметов, как предрекал президент, а сборная команда Порошенко и "Нацкорпуса", которые внезапно для всех решили объединить усилия. 
Сегодня, 10:11106
Подросток под Киевом пытался перелезть поезд на жд-станции, но получил удар током и попал в реанимацию
Подросток под Киевом пытался перелезть поезд на жд-станции, но получил удар током и попал в реанимацию
В среду, 1 декабря, в городе Буча Киевской области, между путями на местном железнодорожном вокзале обнаружили 16-летнего парня, которого ударило током, когда он пытался перелезть через поезд. 
Сегодня, 10:1083
Почему в мире появляются новые опасные штаммы коронавируса рассказали в ВОЗ
Почему в мире появляются новые опасные штаммы коронавируса рассказали в ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения связывают появление новых все более опасных штаммов коронавируса с низким уровнем вакцинации и тестирования. 
Сегодня, 09:5289
Указы о назначении на должности 28 судей подписал Зеленский
Указы о назначении на должности 28 судей подписал Зеленский
В среду, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении на вакантные должности 28 судей.
Сегодня, 09:4877
7 Днів