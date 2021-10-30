Подросток под Киевом пытался перелезть поезд на жд-станции, но получил удар током и попал в реанимацию

В среду, 1 декабря, в городе Буча Киевской области, между путями на местном железнодорожном вокзале обнаружили 16-летнего парня, которого ударило током, когда он пытался перелезть через поезд.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, инцидент случился во второй половине дня. В полицию Бучи поступило сообщение о том, что на станции найден подросток без сознания.

Прибыв на место, полицейские установили, что юноша, пытаясь пересечь железнодорожные пути, не воспользовался пешеходным мостом, а решил перелезть поезд, однако зацепился капюшоном куртки.

В результате парня ударило током. С ожогами 80% поверхности тела он доставлен в реанимацию.

В связи с этим в полиции напомнили, что железнодорожные пути нужно переходить исключительно в положенных местах.