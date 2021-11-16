Астрономы говорят, что вскоре вместо звезд останутся лишь спутники

По словам ученых, в скором времени 1 из 15 ярких объектов в ночном небе будет спутником связи.

В новой научной статье астроном Саманта Лоулер из Университета Реджайны, Канада сделала свой прогноз того, как будет выглядеть ночное небо в ближайшем будущем, если компании, которые занимаются запуском спутников связи, таких как Stаrlink, выполнят свои планы, сообщает ScienceAlert.

"Я уверена, что скоро одна из пятнадцати ярких точек на небе будет спутником, а не звездой. Это серьезно повлияет на астрономические наблюдения полностью изменит ночное небо во всем мире", — говорит Лоулер.

Сотни спутников каждый день

Ученые создали компьютерную модель, чтобы изучить, как солнечный свет, отраженный от спутников, будет влиять на ночное небо. В модели исследователи использовали данные о 65 тысячах спутников от компаний SpaceX Starlink и Amazon Kuiper (США), OneWeb (Великобритания) и StarNet/GW (Китай).

"Наша модель показывает, что из любой точки мира в любое время года можно будет увидеть от десятков до сотен спутников, по крайней мере, за час до восхода и после захода Солнца", — говорит Лоулер.

Украинцы тоже их увидят

Больше всего свет от спутников будет заполнять ночное небо на широте 50 градусов, как в северном, так и южном полушарии. Люди, которые живут возле таких городов, как Лондон, Амстердам, Берлин, Прага, Киев, Ванкувер, будут их видеть постоянно. А в день летнего солнцестояния на этих широтах всю ночь можно будет наблюдать невооруженным глазом за движением около 200 спутников, говорят астрономы.

По словам Лоулер, большое количество спутников скоро станет серьезно мешать астрономам исследовать космос. Также в своей статье она указывает на экологические последствия частых запусков спутников на орбиту. Будет еще больше страдать атмосфера Земли от запусков ракет, а также станет больше космического мусора, который появится, когда спутники выйдут из строя. Некоторые обломки, после столкновений, попадут в атмосферу.

"Например, Starlink планирует заменить каждый из 42 000 спутников после пяти лет эксплуатации, а это несколько тонн отработанного материала, который останется в верхних слоях атмосферы. Поскольку спутники состоят в основном из алюминиевых сплавов, они могут образовывать частицы оксида алюминия при испарении и это разрушит озоновый слой и вызовет новое повышение температуры", — говорит Лоулер.

Нужно менять "правила игры"

На данный момент использование низкой околоземной орбиты никак не регулируется. Нет никаких правил относительно светового загрязнения, загрязнения атмосферы от запусков, загрязнения атмосферы от падения или столкновения спутников, говорят ученые.

"Нужно изменить конструкцию спутников, чтобы они стали меньше отражать света. Не нужно выбирать между астрономией и Интернетом. Если не изменить "правила игры", то ночное небо скоро изменится навсегда", — резюмирует Лоулер.