Почему вакцина AstraZeneca вызывает опасные тромбы выяснили ученые

Авторы исследования считают, что нашли "триггер", который приводит к образованию тромбов после вакцинации AstraZeneca.

В ходе совместного исследования команда ученых из Уэльса и США в мельчайших подробностях продемонстрировала, как белок крови притягивается к ключевому компоненту вакцины. Об этом сообщает Science Advances.

Исследователи считают, что этот механизм вызывает цепную реакцию и может привести к образованию опасных сгустков в крови.

Считается, что вакцина, разработанная англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, спасла не меньше миллиона жизней от коронавирусной инфекции. Однако из-за опасений тромбоза во многих странах люди отказывались вакцинироваться AstraZeneca.

Ученые начали поиски причин, которые могут вызывать тромбы, исходя из двух гипотез:

Повышенный риск образования сгустков крови вызывают лишь некоторые вакцины.

У людей со сгустками в крови были необычные антитела, которые атаковали белок.

COVID-вакцины доставляют в организм фрагмент генетического кода коронавируса для тренировки иммунной системы.

В вакцине AstraZeneca в качестве такого микроскопического "почтальона" использовался аденовирус, и исследователи допускали, что именно аденовирус может быть связан с образованием опасных сгустков. Его подробно изучили на молекулярном уровне. Результат этого исследования показали, что внешняя поверхность аденовируса притягивает к себе белок тромбоцитарного фактора 4, как магнит. Тромбоцитарный фактор 4 – это белок, который отвечает за свертывание крови и представляет собой небольшой цитокин (маленькую молекулу).

Профессор Алан Паркер, один из исследователей из Университета Кардиффа говорит, что удалось проследить связь между аденовирусами и тромбоцитарным фактором 4.

"Сейчас у нас есть триггер, но требуется еще дополнительная работа", — объясняет профессор.

Считается, что иммунная система атакует тромбоцитарный фактор 4, принимая его за аденовирус. В крови выделяются антитела, которые слипаются с этим фактором, что и вызывает опасные сгустки.

Тромбы образуются при ряде неблагоприятных обстоятельств, в этом кроется объяснение того, почему эти опасные сгустки возникают редко.

Жители Великобритании получили в общей сложности почти 50 млн доз вакцины AstraZeneca, из них у 73 человек умерли, из-за образования тромбов в крови.

"Это было невозможно предсказать, вероятность образования сгустков крайне низкая, поэтому нужно учитывать и то, сколько что вакцина помогала людям бороться с вирусом", — говорит Паркер.

Представители AstraZeneca заявляют, что их вакцина спасла больше миллиона жизней по всему миру.