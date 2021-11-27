Крупнейшие соцсети России купил "Газпром"

Российский холдинг USM, принадлежащий миллиардеру Алишеру Усманову, продал свою долю акций компании VK.

Ее выкупил СОГАЗ, который является дочерней компанией "Газпрома". Об этом сообщается на сайте СОГАЗ.

В пресс-релизе указано, что совет директоров одобрил 45-процентное участие в капитале АО МФ Технологии, контролирующего 57,3% голосов VK (ранее Mail.ru Group). При этом сумма сделки не раскрывается.

По данным "Интерфакс", председатель совета директоров СОГАЗа и глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания рассматривает участие в капитале АО МФ "Технологии" "как перспективную стратегическую инвестицию".

"Сделка осуществляется на рыночных условиях. Мы видим большой потенциал развития VK. Отмечу, что в результате сделки между акционерами МФ "Технологии" не возникает одного контролирующего юридического лица, все действия нового акционера будут осуществляться на сугубо рыночных принципах", - заявил Миллер.