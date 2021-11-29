Самые дорогие в мире видеокамеры заказали украинские гостелеканалы "Дом" и UATV

Украинские государственные телеканалы "Дом" и UATV потратили сто пять миллионов гривень на дорогостоящую телевизионную аппаратуру.

Об этом сообщает "Наши деньги".

ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (к которой относятся указанные телеканалы) в ноябре заключило два соглашении на покупку телевизионной техники общей суммой 105,25 млн грн с ООО "Комтел".

Среди заказанных товаров есть две панели управления Riedel RSP-2318-PRO по 151 тыс грн. Однако в Германии их можно приобрести по 1524 евро, или 46 тыс. грн. То есть значительно дешевле, но без учета стоимости доставки. Были заказаны и есть гарнитур на одно ухо Riedel AIR (D1/XLR4F) по 11 839 грн, хотя в Германии их продают по 240 евро (7195 грн) без учета стоимости доставки.

Поставка будет оплачена в течение 10 банковский дней, гарантийный срок - год.

Указано, что закупки были проведены по переговорной процедуре с ссылкой на отсутствие конкуренции по техническим причинам. В обосновании сказано, что в нашей стране оборудование этих производителей, которых заказчик выбрал для совместимости с уже используемой техникой, может поставлять и обслуживать только "Комтел".

Также обращает на себя внимание гигантская стоимость одного комплекта видеокамеры (от 90 000 долларов США и выше).

По данным "Страны", такие цены возникли из-за того, что технические требования составлялись под конкретного производителя видеокамер - GrassValley, который производят самые дорогие камеры на мировом рынке.

Что отсекло всех остальных производителей, у которых подобная продукция значительно дешевле.

"Судя по набору камер речь идет о покупке оборудования под организацию ток-шоу. Для таких задач другие украинские телеканалы используют намного более дешевые аналогичные видеокамеры других производителей. Можно говорить о том, что переплата составила до 2,5 раз", - говорит источник на телевизионном рынке.