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События Сегодня, 09:4844
В пятницу на западные области Украины обрушатся метели и гололедица

В пятницу, 3 декабря, в некоторых районах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской области пройдут метели, также ожидается гололедица.

В Карпатах же сегодня выпадет сильный снег. Кроме того, существует снеголавинная опасность.

О погоде на сегодня сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

"3 декабря ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях значительный снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица (І уровень опасности,). В Карпатах сильный снег (II уровень опасности)", - предупредили синоптики.

Вместе с тем, непогода в Карпатах может местами затруднить движение транспорта на дорогах.

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