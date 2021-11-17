Военный самолет разбился у берегов Сальвадора

У берегов Сальвадора крушение потерпел военный самолет, на борту которого находился Херардо Мартино — сын министра обороны страны Мерино Монроя.

В результате погибли все, кто находился на борту судна.

Об этом в Twitter сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле.

Потерпевший крушение самолет вел поиски яхты, пропавшей в море накануне. Всего на борту были три члена экипажа.

"Вооруженные силы Сальвадора нашли тело сына министра и двух его товарищей среди обломков самолета, на котором они летели", - сообщил президент Сальвадора.

Кроме того, Найиб Букеле выразил соболезнование министру обороны и написал: "Господи, дай сил министру Мерино Монрою и направь его".