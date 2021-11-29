Блогера Варламова от разъяренной толпы в трущобах столицы Либерии спасла полиция

Российский блогер Илья Варламов сообщил, что попал в полицейский участок в Либерии. Его туда привели из-за претензий агрессивных местных жителей - посетителя и владельца клуба с игровыми автоматами.

Историю своего задержания Варламов описал в Телеграм-канале.

По словам блогера, он снимал в трущобах Монровии и никого не трогал. После завершения съемок он хотел было сесть в машину, к которой нужно было пройти через помещение игрового клуба. Там внезапно на него налетел мужчина и принялся обвинять в том, что Варламов его снял, хотя такого не было. При этом мужчина-игроман был настроен крайне агрессивно. Ему на помощь подоспел владелец клуба, и оба гражданина решили запереть россиянина в клубе.

Сопровождавший Варламова местный журналист попытался помешать им, в результате чего завязалась драка.

На шум собралась толпа, которая вела себя довольно злобно, а затем появились охранники и люди из местного управления по борьбе с наркотиками, у которых неподалеку располагался офис. Они довольно ловко отсекли толпу и довели блогера с журналистом до участка, который тоже находился в трущобах.

Толпа на этом не успокоилась и попыталась прорваться в участок. При этом у местных наркополицейских не было ничего для защиты помещения.

Вскоре в участок прорвался истеричный игроман и рассказал, что якобы Варламов сфотографировал его билет со ставкой.

Полицейские от греха подальше перевели блогера в кабинет начальника и выделили пластиковый стул.

Затем в полицию подтянулся еще и хозяин игрового клуба вместе со своим менеджером. Владелец обвинил россиянина в том, что тот снял его клуб, украл все его секретные комбинации, чем поставил под угрозу весь его бизнес.

"Пока полиция брала объяснения, я уже мысленно представлял, как может выглядеть камера в либерийской тюрьме. Представить было сложно, так как полицейский участок выглядел хуже, чем либерийская тюрьма из моих фантазий, и я быстро понял, что мое воображение не справляется. Но тут стоит отдать должное начальнику полиции. Он внимательно выслушал все стороны, попросил показать мой телефон, убедился, что ничего я не снимал и послал троицу оскорбленных вместе с их адвокатом", - написал Варламов.

Он добавил, что пока свободен.