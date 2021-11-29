Директор Дома ученых, в котором прошла "туса" блогеров в день Голодомора внезапно умер в мэрии Львова

В пятницу, 3 декабря, во Львове умер директор Дома ученых Роман Славитич, где в субботу прошла скандальная "Голодная туса" блогеров в день Голодомора. 75-летний мужчина скончался в мэрии, на встрече с помощником первого заместителя городского главы.

Об этом рассказал заместитель мэра Львова Андрей Москаленко в Фейсбук.

Накануне вечером Славитич позвонил ему и попросил о встрече, которую назначили на сегодняшнее утро. Славитич пришел раньше назначенного времени и коллега заместителя мэра заметила, что мужчина не очень хорошо выглядит, предложила ему воды. Однако директору дома ученых стало плохо и он потерял сознание.

Сотрудники мэрии вызвали "Скорую" и начали оказывать первую помощь, приехавший в мэрию Москаленко тоже попытался помочь мужчине. Потом приехала "Скорая" и медики в течение часа пытались спасти жизнь Славитичу, но им это не удалось и он умер.

"Мне сейчас немного трудно об этом говорить. Прошу понять состояние и дать время. Искренние соболезнования всем родным и близким господина Романа. Светлая память!" - написал Москаленко.