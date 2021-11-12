Синоптик сообщила, какой будет погода в первые выходные зимы

В первые декабрьские выходные в Украине ожидается холодная погода.

В субботу и воскресенье в украинских регионах пойдет мокрый снег с дождем, температура воздуха местами опустится до -7 градусов.

О погоде на 4 и 5 декабря сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, осадки в виде мокрого снега и дождя в субботу наиболее вероятны в восточных и южных областях (в Одесской области будет сухо).

На остальных территориях Украины увеличится атмосферное давление. "Однако воздух все равно будет насыщен влагой", - добавила синоптик.

В воскресенье осадки в Украине ожидаются практически по всей территории Украины. Однако они будут периодические и небольшие.

Температура воздуха ночью опустится до -7 градусов, днем ожидается ​​от -2 до +4 градусов. Вместе с тем, в южных и восточных регионах в субботу столбики термометров покажут от +3 до +8.

В Киеве завтра будет сухая и местами солнечная погода. В воскресенье будет облачно, местами пройдет мокрый снег или дождь. Ночью в столице ожидается до -5 градусов, в дневные часы - около нуля.

"Словом, в субботу и воскресенье лучше всего наблюдать и брать пример с кошек – погрузиться в перину, плед или дальний уютный уголок", - добавила Наталья Диденко.