К 12,5 годам приговорили борца сумо, который застрелил байкера и несколько раз сбегал из психбольницы

Борца сумо Дмитрия Слепченко, который в 2017 году застрелил байкера на Харьковском шоссе в Киеве, приговорили к 12,5 годам тюремного заключения.

Судебный процесс длился почти четыре года.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

"Согласно материалам обвинительного заключения, 24.05.2017 в ходе дорожного конфликта обвиняемый произвел несколько выстрелов из автомобиля в остановившегося на перекрестке мотоциклиста. Раненый мужчина от полученных травм скончался. Подозреваемый скрылся с места преступления", - сказано в сообщении.

Годом ранее обвиняемый стрелял в охранника на парковке возле киевского супермаркета. Во время досудебного расследования он продолжил совершать преступления, в частности покидал психиатрическое учреждение, куда был помещен по решению суда и хранил в своей палате наркотики.

"Приговором Дарницкого районного суда Киева мужчина признан виновным с 02.12.2021 Дарницким районным судом... и приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы", - сказано в сообщении.

До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.