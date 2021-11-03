Газ - по 46,7 гривен за куб. Кто будет платить по рекордному тарифу и какие счета получат украинцы

Газ для украинцев резко дорожает. Пока речь идет о порядка 500 тысячах потребителей, но уже в ближайшее время их количество может резко вырасти.

Поставщик последней надежды (ПОН), функции которого выполняет "Нафтогаз", выставил на 2 декабря ценник для своих клиентов - 46,7 гривен за куб. Причем, еще 1 декабря тариф был 44,9 гривен, то есть, счетчик включили на полную, и что будет завтра - никто не знает. В теории может появиться цена и в 50 гривен.

Ранее тариф ПОНа составлял 16,8 гривен, но на ноябрь "Нафтогаз" его снизил для бытовых потребителей до 7,96 гривен (для коммерческих потребителей остался на том же уровне).

Тогда это преподносилось как забота о людях, попавших в сложную ситуацию. Напомним: в ПОН передаются потребители, которые потеряли по тем или иным причинам своих поставщиков газа. На сегодня Поставщик последней надежды обслуживает порядка полумиллиона клиентов в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Одесской, Луганской областях, городах Кременец Тернопольской области и Мелитополь Запорожской области, Коростышев на Житомирщине и Шепетовку на Хмельнитчине.

И вот теперь - такой поворот. Понятно, что почти 47 гривен за куб - это запредельный ценник, люди его просто не потянут.

Впрочем, есть вариант — еще в ноябре президент подписал закон о переходе на учет газа в энергетических единицах. Помимо прочего, он предусматривает автоматический переход потребителей из ПОНа к обычным поставщикам.

Но НКРЭ пока не дает "Нафтогазу" разрешение на такое "присоединение" потребителей.

"Ценник в 46,7 гривен за куб - это своего рода шантаж регулятора со стороны НАКа. Даже если брать рыночную цену плюс наценку для должников, которая в той же Европе не превышает 30%, то тариф должен быть максимум 35 гривен. Изначально ПОН планировал выставить цену в 30 гривен за куб, но затем почему-то передумал. Решили пойти по беспределу", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Но есть еще один нюанс - даже если НКРЭ дрогнет, и разрешит "Нафтогазу" "прикрепить" к себе сотни тысяч бытовых потребителей, остается вопрос потребителей небытовых, а они за долги тоже попадают на ПОН. Причем, их количество уже в скором времени может резко вырасти.

"По условиям "Нафтогаза", мы должны до 15 декабря погасить оставшийся долг за октябрьский газ, а до конца декабря - заплатить на ресурс ноября. Но, если по долгам октября мы еще сможем рассчитаться, но по ноябрю денег уже просто нет. То есть, уже с 1 января мы можем оказаться клиентом ПОНа и покупать газ для отопления по рекордным ценам. И такая ситуация у многих тепловиков. Так как платежки повышать нельзя, а денег у местных властей на покрытие таких сумм нет, то через какое-то время "Нафтогаз" через суд прост о заберет себе коммунальные предприятия за долги", - говорит глава Староконстантиновского КП "Тепловик" Александр Душенко.

Разбирались, что будет с ценами на газ.

Новая формула для должников

"Нафтогаз" выдал новость о том, что с 1 декабря люди, которые обслуживаются в ПОНе (по закону они могут быть его клиентами не более 60 дней), могут переходить на обслуживание в НАК и покупать газ по выгодной цене - 7,96 гривен за куб. Более того, если потребители сами не выберут себе поставщик, их смогут переводить в "Нафтогаз" автоматически.

Правда, есть один нюанс - для такого перевода нужно еще решение НКРЭ, а регулятор с ним тянет.

"ГК "Нафтогаз Украины" обратилась к НКРЭ относительно подключения всех бытовых клиентов ПОН на условиях базового годового предложения, Это позволит клиентам получать газ на протяжении всего отопительного сезона по одной с наиболее выгодных цен на рынке природного газа - 7,96 гривен за куб (С НДС без стоимости распределения/доставки. "Нафтогаз" ожидает позитивного решения регулятора по поводу создания условий для потребления природного газа.

В случае отсутствия поддержки со стороны НКРЭ, с 1 декабря 2021 года поставщик последней надежды будет обязан осуществлять поставки газа всем потребителям по формуле, которая содержится в пункте 24 Порядка проведения конкурса по определению поставщика последней надежды, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 25 октября 2021 года. В этом случае цена на газ будет меняться ежедневно и может составлять более 30 гривен за куб", — заявили в "Нафтогазе".

На 2 декабря "более 30 гривен за куб" трансформировались почти в 47 гривен, а что будет дальше - вопрос открытый.3

Формула, которая прописана в этом постановлении - весьма сложная. Она включает котировки газа на ICIS European Spot Gas Markets c ценами для Словакии (откуда мы официально импортируем газ), плату за выход с газотранспортной системы Словакии, тариф на услуги транспортировки в ГТС Украины на уровне 4,45 долларов за тысячу кубов в сутки без НДС, коэффициенты для точек входа (1,45), официальный курс гривны, наценку 20%, НДС 20%.

Отсюда, по расчетам НАКа, и выплывают космические цены. В этом же постановлении Кабмина прописано, что с 1 октября до 30 ноября бытовые клиенты ПОНа получают газ по 7,96 гривен за куб, а коммерческие клиенты - по 16,8 гривен. Но с 1 декабря эти тарифы утратили силу. То есть, уже на новогодние праздники клиенты ПОН рискуют получить просто таки космические платежки.

Для семьи, которая потребляет газ для кухни (примерно 10 кубов в месяц), счета вырастут с порядка 80 гривен до почти 470 гривен. Это существенный рост, но заплатить все же можно.

Но вот для жителей частных домов, отапливаемых газом, ситуация просто патовая. На отопление дома в 100 квадратов нужно до 500 кубов газа в месяц. Даже по 7,96 гривен за куб это около 4 тысяч гривен. А по 46,7 гривен за куб получается просто таки невообразимая сумма — 23 350 гривен.

Понятно, что для большинства людей такие платежки будут просто неподъемным.

Это же касается больниц, школ, детсадов. Отапливать их по таким тарифам - нереально.

Причем, как говорит Душенко, в ближайшее время количество потребителей, которых будут перебрасывать на поставщика последней надежды, резко вырастет.

"Уже за ноябрь многие не смогут рассчитаться за газ - это нужно сделать до конца декабря, иначе уже с 1 января могут перевести на ПОН. Деньги на оплату газа есть далеко не во всех местных бюджетах, компенсации разницы в тарифах, обещанной центральными властями, мы пока не дождались. Условия там такие, что суммы срезают, у нас, к примеру, на компенсации одобрили порядка 60 млн, а за газ мы должны больше 100 млн. То есть, все равно денег нет. Получается, будем покупать газ для отопления сверх квоты (для отопления населения НАК выделил квоту сравнительно дешевого газа, но ее может не хватить, для бюджетников уже с октября докупают газ по рыночным ценам - Ред) по 46,7 гривен за куб. А так как тарифы для населения повышать нельзя, долги будут расти как снежный ком. В итоге НАК заберет за долги коммунальные предприятия, исполкомы и мэров впридачу", — говорит Дущенко.

"Набить клиентскую базу под рыночные тарифы"

Юрий Корольчук говорит, что "Нафтогаз" сейчас откровенно давит на НКРЭ. Цель - получить разрешение на автоматический перевод бытовых потребителей с ПОНа на НАК. Если это удастся сделать, «Нафтогаз» сразу же нарастит базу своих клиентов до 1,5 млн. И это - только начало. В последующем число потребителей, которые придут за дешевым газом от НАКа сами или их туда переведут автоматом, будет только расти.

"Собственно, для этого "Нафтогаз" и пошел на конкурс Поставщика последней надежды. Изначально прогнозировали, что таким образом компания просто хочет набить себе базу розничных клиентов и занять как можно большую часть рынка", - говорит Корольчук.

Большая клиентская база нужна НАКу не только на сейчас, но и на перспективу. Ведь в меморандуме с МВФ украинские власти фактически подписались на рыночные тарифы. Это значит, что "Нафтогаз", получая дешевый газ внутренней добычи, сможет продавать его потребителям по цене европейского спотового рынка с огромными прибылями для себя.