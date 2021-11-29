Госпитализирован блогер, организовавший "тусу" в день Голодомора

Украинского блогера Александра Залиско, который устроил вечеринку во Львове в День памяти жертв Голодомора, госпитализировали.

Перед этим он попросил перестать желать ему смерти.

Несколько часов назад Залисько в своих инстаграм-историях попросил перестать писать ему пожелания смерти и записал несколько видео-обращений, где он со слезами на глазах говорит, что не является причиной Голодомора.

"Люди, разве вы не понимаете, что это плохо? Почему вы делаете из меня виновного за все на свете? Я не причина Голодомора и я не причина смерти директора Дома ученых! Мои друзья тут не при чем!" - плача говорит блогер.

Пару часов спустя блогер Лесик сообщил о том, что Залисько госпитализировали в больницу и призвал прекратить травлю блогера. По словам Лесика, парень уже дважды потерял сознание, у него скачет давление и случился нервный срыв.