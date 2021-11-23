Чем отличаются санкции Украины и США

Когда в Украине при Владимире Зеленском началась эпопея с санкциями против собственных граждан, в Офисе президента часто ссылались на опыт США, которые, как известно, вводят санкции массово и регулярно.

Однако, как показывает сравнительный анализ, между санкциями США и санкциями СНБО есть очень существенное отличие.

Американцы против своих же граждан санкции вводят по минимуму - за всю историю под них попал только один человек. В Украине же только за время президентства Зеленского почти сотня украинцев попала в санкционные списки.

Сравнили, как вводят санкции в Украине и Америке.

США: против своих санкций не вводят

За выполнение санкций в Америке отвечает подразделение Минфина, которое, в частности, занимается финансовой разведкой. Оно называется "Управление контроля иностранных активов" (OFAC).

Ключевое слово здесь "иностранных". Санкции в Америке - инструмент против иностранцев. Тогда как Зеленский превратил его в метод расправы с неугодным бизнесом и политиками в собственной стране.

Более того - даже против иностранцев американские власти применяют санкции только в случаях, когда не могут быть использованы методы судебного урегулирования.

За все годы в США применяли санкции против 4 810 физических лиц и 4 046 юрлиц. Из них только один - гражданин Штатов. Это человек, имеющий к тому же паспорт Ирана, его зовут Мансор Арбабсиар.

Его внесли в санкционный список как участника заговора с целью убийства посла Саудовской Аравии на территории США. В итоге суд подтвердил его виновность и приговорил его к 25 годам тюрьмы.

То есть было решение суда, которое доказало вину человека в терроризме.

Также под санкциями есть еще два бывших резидента Штатов. Оба граждане Венесуэлы и обвиняются в создании коррупционной схемы на миллиард долларов.

Как Украина вводит санкции против украинцев

Для сравнения - при Зеленском санкции ввели против 97 украинцев, при Порошенко - против 72-х. То есть в 169 раз больше, чем Соединенные Штаты против своих же сограждан.

При этом даже в американские списки попало меньше украинцев, чем в самой Украине: 52 человека и 63 юридических лица.

Граждане Украины занимают третье место среди всех, против кого Киев вводил санкции. А если брать юридические лица с украинской регистрацией - то на втором (то же самое место и в общем зачете).

При этом санкции времен Зеленского отличаются тем, что украинцы, которые под них подпадали, находятся на подконтрольной территории - местом проживания у них указаны Киев, Львов, Харьков, Закарпатье.

Тогда как при Порошенко их вводили практически полностью против жителей неподконтрольных территорий.

Какие виды ограничений вводят?

В США запрещено вести дела с подсанкционными юридическими и физическими лицами, но остается возможность получить специальную лицензию от правительства. Также нет данных о блокировке личного имущества, персональных счетов и невозможности снимать с них средства - как в Украине.

У нас чаще всего на каждое лицо в санкционном списке накладывали несколько видов ограничений, и они жестче, чем в США.

Среди них - временный запрет пользоваться и распоряжаться своим имуществом, невозможность вывести капитал за границу, запрет участвовать в приватизации, арендовать госимущество, ограничение торговых операций, аннулирование гослицензий, лишение государственных наград, остановка финансовых операций.

Почти половина санкций (45%) были введены бессрочно, но большинство на три года (54%). Никаких исключений получить невозможно.

Итак, украинские санкции отличаются от американским по следующим параметрам:

Массово вводятся против граждан или компаний своей страны без решений суда.

Применяются в отношении тех, кто доступен украинскому правосудию.

Налагаются в максимально жестком варианте без каких-либо исключений.

То есть это совершенно беспредельный инструмент, который превращает Украину в диктатуру для собственных граждан, которых лишают элементарных прав на юридическую защиту и презумпции невиновности.