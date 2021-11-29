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События Вчера, 21:3377
Как работает схема по импорту электроэнергии из Беларуси и кто ее контролирует

С декабря предельный импорт электроэнергии из Беларуси вырос более чем вдвое - до 900 мегаватт часов. Как и ранее, основной поставщик - компания "Тет Групп", которая может быть связана с представителями действующей власти. 

Мы уже писали, что "Тет Групп" поставляет электроэнергию в Украину не напрямую, а через фирму-прокладку Vector Energy, зарегистрированной в ОАЭ. 

По данным нашего источника на энергорынке, Vector Energy, также как и "Тет Групп" связана с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

"Глава "Тет Групп" Бутенко и экс-министр энергетики Оржель ездили в Минск договариваться об импорте, и от имени украинских властей обещали не продлевать санкции против "Белавиа" и не вводить новые санкции в отношении Беларуси взамен на поставки электроэнергии по схеме с Vector Energy", - говорит источник на энергорынке.

Тема причастности Арахамии к поставкам электроэнергии из Беларуси и достаточно приличным заработкам на этом сейчас активно обсуждается широкой общественностью. 

Впрочем, сам Арахамия в комментариях "Стране" опроверг свои интересы на рынке электричества.

"Я вообще не имею к электроэнергии отношения, кроме того, что моя жена платит за электроэнергию в доме. Я видел в Телеграм-каналах какую-то фигню разгоняют. Я только читал названия этих компаний в документах (из Телеграм-каналов - Ред.)", - сказал "Стране" Арахамия.

Впрочем, эксперты говорят, что без серьезной "крыши" схема поставок электроэнергии через компанию-прокладку из ОАЭ (на которой оседает основной "навар") вряд ли была бы возможной.

Разбирались, что на самом деле происходит с импортом электроэнергии из Беларуси.

Как Арахимия "платит за свет"

Ранее компанию "Тет Групп" ряд экспертов связывали с Ринатом Ахметовым, так как ее руководитель Бутенко в прошлом - топ-менеджер компании ДТЭК. Однако эту связь в ДТЭК опровергают как официально, так и в неофициальных беседах.

Тем более, что в свете войны между Ахметовым и ОП вряд ли бы у Зеленского дали добро на то, чтоб, компания связанная с Ахметовым получила бы фактически монопольное право на поставки электроэнергии из Белоруссии (тем более, что для ДТЭК наращивание импорта как раз и невыгодно). 

Поэтому в последнее время на энергорынке более приоритетная иная версия того, кто реально стоит за "Тет" 

Прежде всего, как мы уже писали, важно понимать, что поставки идут не напрямую, а через фирму-прокладку Vector Energy. Последняя, согласно договору с "Белэнерго" копией которого располагает "Страна", предоставляет электроэнергию из Беларуси "Тет Групп" по 100 долларов за мегаватт-час (а Vector Energy, соответственно, электричество обходится еще дешевле). При том, что в Украине цена на пике достигает 3,5 тысяч гривен. 

Vector Energy Innovation FZCO находится под юрисдикцией ОАЭ, директор - Тарьям Матар Моххамед.

По данным нашего источника на энергорынке, Vector Energy, также как и "Тет Групп" связана с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Интересно, что Тарьям Матар Моххамед - не чужой в Украине, и интересуется он не только электричеством.

Ранее он упоминался как директор Industrial Innovation Group - компании из ОАЭ, которая еще в 2019 году подписала с банком "Аркада" меморандум о создании финансового-промышленного альянса по развитию IT технологий в банковской деятельности. Также эта компания помогает развивать «государство в смартфоне» и имеет непосредственное отношение к предприятию ЕДАПС, на мощностях которого ранее печаталась государственная документация и бланки.

О работе  Industrial Innovation Group  в свое время достаточно лестно отзывался Арахамия.

"Вот такие компании как IIG… Я посмотрел как это все работает, сколько технологий. Первое, что хотел бы отметить, и хочу, чтобы вы аплодировали - 4 тысячи человек задействованы в Украине, это очень круто. Спасибо вам", - говорил Арахамия.

Также он рассказывал, что провел личную встречу с Тарьямом Матаром Моххамедом. То есть, они, как минимум, знакомы.

Как работает схема по поставкам электроэнергии из Беларуси?

По данным нашего источника, "Белэнерго" продает Vector Energy электроэнергию по 59 долларов за мегаватт, а, согласно договору, "Тет Групп" покупает ее у Vector Energy уже по 100 долларов. Перепродавая ее на рынке на сутки вперед уже дороже (средняя цена - 2,8 тысяч, но на пике она достигает 3,5 тысяч).

Но основные деньги получает все-таки не "Тет Групп", а Vector Energy.

"Маржа - примерно 1 гривна за киловатт- остается в офшоре. И вот тут несколько любопытных моментов. 

1. Если посмотреть договор, где указан банк украинского покупателя (одесский МТБ), то выходит, что ежедневно банк выпускае в зону юрисдикции с низкими налоговыми ставками сумму эквивалентную 1,5 млн долларов на покупку электроэнергии и финмониторинг это пропускает.

2. Директором Vector Energy Innovation FZCO  числится Тарьям Матар Моххамед Тарьям, который по удивительному совпадению также является учредителем Industrial Innovation Group и ряда других компаний в Украине, рабротающих на мощностях ЕДАПСа.

3. К Industrial Innovation Group и ЕДАПС имеет непосредственное отношение нынешний глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Вопрос. А могло все тишком-нишком пройти мимо как отечественного ОП, так и Лександра Рыгорыча (Лукашенко - Ред.) с белоруской стороны? Скорее всего - не могло. Причем, интересы с обеих сторон могут быть различны. Что у нас прибыль (читай - коррупционная), то для президента в соседней Беларуси - вопрос нацинальной безопасности и регионального влияния", - считает экономист Юрий Гаврилечко.

Наш источник на энергорынке ранее рассказывал, что глава "Тет Групп" Бутенко и экс-министр энергетики Оржель ездили в Минск договариваться об импорте, и от имени украинских властей обещали не продлевать санкции против "Белавиа" и не вводить новые санкции в отношении Беларуси взамен на поставки электроэнергии по схеме с Vector Energy".

Отметим, что далеко не все на энергорынке связывают эти компании с Арахамией.

"Сомневаюсь, что Арахамия причастен к белорусской схеме. Сейчас эту тему сильно разгоняют, но на самом деле интересы Арахамии на энергорынке фактически не прослеживаются. Но то, что схема с прокладкой вряд ли могла быть запущена без одобрения властей - это однозначно", - говорит наш источник на энергорынке

То есть, так или иначе, но схема по импорту электроэнергии из Беларуси, вероятно, контролируются на уровне руководства Украины.

 

Что будет с импортом электроэнергии из Беларуси дальше?

Что сейчас происходит на энергорынке?

По данным "Укрэнерго", на 1 декабря импорт из Беларуси к нам зашел на уровне 15,3 млн киловатт. Более свежих данных регулятор не дает.

Но на рынке на сутки вперед все спокойно. Рынок в профиците с 1.00 до 24.00.

Во внепиковые часы цена на электроэнергию - порядка 1,3 тысячи за мегаватт, в пиковые — 2,9 тысяч гривен, то есть, ценник просел.

Все это - исключительно благодаря увеличившемуся импорту из Беларуси.

При этом, ситуация в отечественной энергетике остается сложной. Пока вытягивает атомная генерация. На 1 декабря производство электроэнергии на АЭС увеличилось на 3,6% за счет подключения к сети энергоблока №2 Запорожской АЭС.

Генерация ТЭС - на уровне 103 млн киловатт-часов, что на 4% больше, чем на 30 ноября. Но доля ТЭС в покрытии нагрузки снизилась. запасы угля остаются низкими - 401,6 тысяч тонн.

По сравнению с 30 ноября, производство электроэнергии на ТЭЦ упало на 9%, до 30,1 млн киловатт-часов. ГЭС также сдают позиции - минус 20,4% (до 13,1 млн киловатт-часов).

То есть, ситуация продолжает оставаться напряженной, и понятно, что без импорта электроэнергии (которую кроме как из Беларуси нам получать неоткуда) мы явно не вытянем - сразу же появляются угрозы дефицита электроэнергии, а возможно, и веерных отключений.

Но тут вопрос, что будет с импортом электроэнергии дальше?

Санкции стран Запада против Беларуси могут срикошетить и по нам. Будут ли банки ОАЭ, через которые работает Vector Energy перечислять средства "Белэнерго". "Учитывая близость ОАЭ к США, думаю, возможны проблемы", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук. Но, возможно, задействуют схему перевода средств через российские банки.

Но главный риск даже не в этом. На днях Александр Лукашенко заявил о намерении посетить Крым и де-факто, и де-юре признать его принадлежность к России. Украинские власти на это отреагировали на удивление "тихо". Глава МИД Кулеба сказал, что нужно дождаться не слов, а конкретных действий. И, мол, если Лукашенко все-таки в Крым поедет, то последуют некие жесткие меры и будет "перейдена черта".

Но, повторимся, особо тему с "крымскими" заявлениями президента Беларуси в Киеве стараются не комментировать. А о том, чтоб присоединиться к новым санкциям Запада и вовсе вопрос никто не поднимает.

Что, возможно, как раз и объясняется нежеланием напрягать отношения с Минском в условиях критической зависимости Украины от импорта белоруской электроэнергии (особенно если к схемам и прокладкам по ней причастны представители Зе-команды).

Но если Лукашенко все-таки поедет в Крым, то Зеленскому нужно будет на это как-то реагировать. И если реакция будет жесткой (включая новые санкции или даже разрыв отношений), то поставки электроэнергии могут быстро прекратиться. о всеми вытекающими.

Если же реакция будет мягкой, то на Зеленского обрушится новый поток обвинений в "зраде", а то и в "геополитической коррупции" - учитывая темную историю с импортером электроэнергии и компанией-прокладкой из ОАЭ.

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Теги: news, новости, Украина, Электроэнергия, 7dniv, 7dnivinfo  
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