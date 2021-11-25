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События Сегодня, 09:2819
Восемь школьниц в Киевской области отравились антисептиком

В одном из учебных заведений Вышгородского района Киевской области 8 школьниц отравились антисептиком во время уроков.

В школу была вызвана бригада скорой помощи, для оказания учащимся первой медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

"Около 15 часов 40 минут двое восьмиклассников нашли на свалке бутылочки с жидкостью и принесли их в класс. Ребята решили перелить жидкость в другую емкость, однако часть вещества с резким запахом спирта разлилась на парту. Через некоторое время восемь учениц почувствовали слабость", - говорится в сообщении.

Полиция также сообщает, что школьницы обратились к школьной медсестре, которая вызвала скорую медицинскую помощь. Четырех девушек медсестра сразу отпустила домой, а остальных – после осмотра врачей. Жизни и здоровью учащихся ничего не угрожает.

Также по предварительным данным стало известно, что веществом с резким запахом - антисептик. Полицейские изъяли данное вещество и устанавливают его происхождение.

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