Абсолютно новый "Дунайский экспресс" в Одессе забросали камнями хулиганы

Группа подростков в Одессе забросала камнями поезд "Дунайский экспресс" Одесса - Измаил.
Об этом сообщает в Facebook в пятницу, 3 декабря, пресс-служба "Укрзализныци".
В пресс-службе рассказали, что видеорегистратор зафиксировал, как в Одессе подростки забрасывали совершенно новый дизель-поезд камнями.
В результате хулиганских действий повреждено окно входной двери поезда.
Сотрудники "Укрзализныци" сообщили об инциденте Национальной полиции.
В результате хулиганской акции обошлось без пострадавших. Железнодорожники подсчитывают материальные убытки после происшествия.