 

Алек Болдуин дал первое интервью после убийства украинского оператора

События Сегодня, 09:330
Алек Болдуин дал первое интервью после убийства украинского оператора

Актер Алек Болдуин в первом интервью после гибели женщины-оператора на съемочной площадке заявил, что выстрел произошел самопроизвольно.

Об этом сообщает в Telegram "РИА-Новости" со ссылкой на интервью актера телеканалу "ABC".

По словам актера, погибшая Галина Хатчинс указывала, как нужно направлять оружие, сцену многократно репетировали, но нажимать на спусковой крючок никогда не требовалось.
"Что важно, не планировалось стрелять под этим углом", - сказал Болдуин.
Актер показал, что большим пальцем взводил курок, но на спуск не нажимал. По его словам, ему говорили, что это стирает механизм.

"Мне сказали, что пистолет пуст", - добавил Болдуин.

Актер настаивал, что никогда не направил бы пистолет на человека и не нажал бы на спусковой крючок. За пистолет, по словам Болдуина, на съемочной площадке отвечал один человек.
Актер впервые после трагедии официально пообщался с прессой. До этого он на обочине дороге ответил на несколько вопросов преследовавших его репортеров.

По словам Болдуина, он решился на интервью, потому что не может ждать официального объявления властей о случившемся.

Отвечая на вопросы, актер плакал и извинялся. Он также рассказал о предшествовавших трагедии днях и работе на площадке, объяснил, что "Ржавчина" - это фильм с небольшим бюджетом, и в таких условиях он не может жаловаться на кого-то из своей команды.

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