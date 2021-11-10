 

Три года и $1 млрд может уйти на утилизацию МКС после окончания ее эксплуатации

События Сегодня, 09:5186
Три года и $1 млрд может уйти на утилизацию МКС после окончания ее эксплуатации

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подсчитало, что процесс утилизации Международной космической станции после выведения из эксплуатации может занять от шести месяцев до трех лет.

А стоимость утилизации станции сейчас оценивается в $1 млрд.

Об этом сообщает Regnum со ссылкой на доклад главного инспектора НАСА Пола Мартина.

"По оценкам НАСА, утилизация МКС займет примерно три года на сведение станции с текущей рабочей орбиты. Временные рамки сведения станции с орбиты снижаются до шести месяцев в случае возникновения чрезвычайной ситуации", - сказано в докладе.

Согласно плану утилизации, станция должна войти в атмосферу на точной широте и долготе, чтобы обломки упали над необитаемым регионом, предпочтительно в южной части Тихого океана. МКС будет медленно снижать высоту в течение нескольких лет, а точное время сведения с орбиты будет зависеть от атмосферных условий и солнечной активности.

Ранее комиссия по безопасности стран - участниц проекта МКС рекомендовала продлить эксплуатацию станции после 2024 года. Хотя сейчас сроком завершения эксплуатации станции определен 2024 год. Но обсуждается возможность продления ее работы до 2028 или даже до 2032 года.

Между тем в НАСА надеются, что коммерческие космические станции в будущем заменят МКС. Управление даже выделит трем американским частным компаниям миллионы долларов на разработку коммерческих космических станций. Компании Blue Origin, Nanoracks, и Northrop Grumman уже получили контракты на 130 млн, 160 млн и 125,6 млн долларов соответственно.

Еще один договор - на 140 млн долларов - был раньше заключен с компанией Axiom Space. Эти контракты "позволят США обеспечить непрерывное присутствие человека на низкой околоземной орбите", считает директор подразделения коммерческих полетов НАСА Фил Макалистер.

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