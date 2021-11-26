Новый большой заказ Украины на беспилотники Bayraktar приняла Турция

Напряженность беспилотников возникла в связи с тем, что президент России Владимир Путин снова наращивает войска у границы с Украиной.

В связи с этим в Украину доставили из Турции намного больше БПЛА Bayraktar TB2, чем об этом сообщалось ранее.

Результатами расследования поделилось издание Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных структурах Анкары.

Агентство убеждено, что с 2019 года Турция продала Киеву "множество" беспилотников вместе с ракетами и станциями управления.

"Сейчас принимаются заказы по меньшей мере еще на две дюжины дронов", — говорится в статье.

Официальные представители турецкого правительства и производителя "Байрактаров" отказались комментировать эту информацию.

Источник Bloomberg также заявил, что стало известно о планах Анкары и Киева по совместному производству ракет-носителей, похожих на украинский "Зенит-2", однако он добавил, что Турция таких намерений не признает.