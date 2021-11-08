 

Байден заявил, что не примет "красных линий" Путина по Украине

События Сегодня, 10:2397
Байден заявил, что не примет "красных линий" Путина по Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отказался принимать чьи-либо "красные линии" в ситуации на Украине.

Кроме того, глава Штатом заявил о том, что намерен провести с президентом РФ долгий разговор. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистский пул Белого дома.

"Я не приму ничьих красных линий", - сказал Байден.

Кроме того он заявил, что рассчитывает на долгий разговор с президентов Российской Федерации Владимиром Путиным.

"Мы давно знаем о российских действиях и я ожидаю, что у нас будет долгий разговор", - таков был ответ Байдена на вопрос о том, как предотвратить вторжение России на Украину.

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