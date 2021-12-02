 

Как штамм "Омикрон" шагает по миру и когда он будет в Украине

События Сегодня, 13:2348
Как штамм "Омикрон" шагает по миру и когда он будет в Украине

Появившийся в Африке новый штамм ковида с огромным числом мутаций, названный "Омикроном", начал быстро распространяться по всему миру.

В Европе с ним борются отчаяннее всего, несмотря на то, что он малоизучен. Здесь полностью закрыли границы для всех туристов (даже полностью привитых) из африканских стран, где он был выявлен, и рекомендовали всем членам ЕС ежедневно пересматривать меры (то есть официально дали добро на ужесточение ограничений).

Вирусологи уже заявляют, что вакцинироваться от Covid потребуются тремя дозами, чтобы хоть как-то повысить свои шансы избежать заражения.  

Собрали всё, что стало известно за неделю с момента появления "Омикрона" - о темпах его распространения и мерах защиты от самого свирепого на сегодняшний день типа коронавируса.

Куда уже проник "Омикрон"

"Омикрон" появился 11 ноября в Ботсване и далее пошел распространяться по Африке. После чего многие страны закрыли воздушные границы со странами континента. Но несмотря на это, вирусу понадобилась неделя, чтобы пробраться в Европу и Америку.

В соответствии с заявлением Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, всего на сегодняшний день известно о 79 случаях заболевания в 15 странах Евросоюза: Австрия (4), Бельгия (3), Чехия (1), Дания (6), Франция (3), Германия (10), Греция (1), Исландия (1), Ирландия (1), Италия (9), Нидерланды (16), Норвегия (4), Португалия (14), Испания (3) и Швеция (4).

В ЕС считают, что новый вариант коронавируса в ближайшие несколько месяцев будут находить в половине всех случаев. При этом пока ни одного серьезного или летального случая от "Омикрона" не обнаружили.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны к рациональным мерам против нового варианта и просил людей оставаться спокойными, так как все вирусы мутируют.

Ниже разберем, какова ситуация в регионах, куда уже проник новый штамм. 

Южная Африка. "Омикрон" стал доминирующим в стране. Здесь уже зарегистрировано более 8500 новых случаев заражения. По данным Национального института инфекционных заболеваний, более 70% всех вирусных геномов относятся к новому варианту. И устойчивый рост заражений продолжается. 

Журналист Financial Times обнародовал график от Gauteng, который в логарифмическом масштабе отображает текущее положение дел с распространением Омикрона - крутизна линий показывает, насколько быстрее растет число случаев и положительных результатов по сравнению с "Дельта" и прежними волнами ковида.

Число госпитализаций также стремительно увеличивается за счет скачка новых заболеваний.

То есть среднесуточное число заболеваний омикрон-штаммом за неделю почти достигло 5 тысяч человек - а это чуть ли не пиковые данные первой волны ковида. 

Как штамм "Омикрон" шагает по миру и когда он будет в Украине

Европа. В Европе планируют вводить обязательную вакцинацию, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. И отдельные государства ЕС уже предпринимают активные действия в этом направлении. В Австрии вакцинация против Covid-19 станет обязательной с февраля 2022 года.

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц тоже заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию. Преемник Ангелы Меркель также объявил о национальном локдауне для невакцинированных - им запретят посещать любые общественные места (исключением станут только магазины, булочные и аптеки). Речь также идет о мероприятиях на открытом воздухе.

В стране вводятся ограничения на массовые мероприятия, закрывают ночные клубы (под запретом могут оказаться концерты и футбольные матчи Бундеслиги). В канун Нового года запретят фейерверки. 

При том, что в стране вакцинированы почти 70% населения, госпитали почти переполнены. 

Америка. В Америке зафиксирован первый случай заражения "Омикроном". Вирус обнаружили у жителя Калифорнии, который был полностью вакцинирован и вернулся из Южной Африки. По сравнению с Европой, американское правительство не делает громких заявлений, пока не изучит вирус полностью.

Пожалуй, единственной реакцией на появление в стране "Омикрона" стали слова главного инфекциониста США Энтони Фаучи, который заявил, что в стране нормой станут три прививки от коронавируса.

Греция. В стране собрались штрафовать 60-летних стариков, которые, отказываются от вакцинации. Ежемесячно "отказников" заставят платить по 100 евро. И по закону эти деньги будут собираться в специальный фонд, который будет финансировать греческие больницы.

Филиппины. Островное государство в Юго-Восточной Азии, которое столкнулись с одной из самых больших вспышек COVID-19, на фоне распространения омикрон-штамма планирует ускорить темпы вакцинации до 9 млн человек за три дня. Здесь также действует запрет на въезд в страну всем туристам (даже привитым) из стран ЮАР. 

Какова ситуация в Украине?

В Украине пока не выявили ни одного случая "омикрона", но украинские лаборатории могут и готовятся его фиксировать. Об этом сообщил председатель комитета Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий. 

Он не исключил присутствия "Омикрона" в стране, сказав, что болезнь может протекать бессимптомно. "Официально он не обнаружен, но кто-то может легко переносить, не сдав анализ", - объяснил Радуцкий.

Также отметим, что Украина с 3 декабря закрыла въезд для прибывающих из стран, где уже широко распространен "омикрон": ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватине, Мозамбик и Малави.

Украинцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в нашей стране, и находились в течение 7 дней за последние 14 дней в обозначенных странах, должны пройти обязательную самоизоляцию, говорится в постановлении Кабмина.

Также глава Минздрава Виктор Ляшко не исключил повторения в Украине тотального карантина, как весной 2020 года и анонсировал начало бустерной вакцинации в январе-феврале 2022 года. С учетом того, что в стране нет "однодозовой" вакцины Johnson & Johnson это де-факто означает введение третьих доз прививок.

Но скорее всего до января "Омикрон" в Украине уже выявят. Врач Тарас Жиравецкий предположил, что штамм попадет в Украину через 3-4 недели.

Симптомы и течение заболевания

По данным ВОЗ, пока заболевание "омикроном" сопровождается умеренными симптомами: утомляемостью и учащенным сердцебиением. Хотя выявить у себя вирус и становиться сложнее, поскольку обоняние не пропадает.

Неофициальные отчеты врачей, которые лечили пациентов с COVID-19 в Южной Африке, говорят о легких симптомах проявления "омикрона" в виде сухого кашля, лихорадки и ночной потливости. 

А в России известный врач и телеведущий Александр Мясников не исключил того, что новые штаммы ковида будут переноситься легче, чем "Дельта".

Тем не мерее, первая информация о вирусе говорит, что он примерно в три раза более заразный, чем "Дельта". Хотя эта информация еще ждет своего официального подтверждения от ВОЗ. 

Но если "Омикрон", который благодаря своим мутациям вытеснит "Дельту", будет давать при этом более легкое течение болезни - то он может стать и своеобразным "спасителем". 

Вакцинация от "Омикрона"

Доктор Мясников объяснил в российских СМИ, что эффективность вакцин, которые встретятся с "Омикроном", может упасть в несколько раз. 

"У пожилых людей защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60-70% больных, а с "омикроном", возможно, будет работать на 20-30%. Этого мало. Поэтому нужна ревакцинация. И, вероятно, необходима коррекция вакцин", - рассказал врач.

Поэтому ведущие производители вакцин занялись созданием новых или адаптацией существующих препаратов. Среди разработчиков - Johnson & Johnson, Pfizer и "Спутник V". Однако клинические испытания еще продолжаются, а эксперты уверены, что на запуск массового производства вакцины от "Омикрона" уйдут месяцы.

Самые короткие сроки в плане выпуска вакцины от омикрон-штамма называют в российском Центре имени Гамалеи, где ученые в случае необходимости готовы запустить массовое производство модификации "Спутника V" в феврале 2022 года. 

Специалисты во всем мире также изучают эффективность бустерных доз существующих вакцин в плане нейтрализации угрозы штамма "омикрон". И первые выводы неутешительны. Гендиректор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что вакцины пока не готовы противостоять новому вирусу-мутанту.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, новые опасные штаммы коронавируса в мире могут появляться и дальше. И причину создают сами люди. Рецептом появления нового штамма ковида он назвал "токсичную смесь из слабого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования".

В Европе, кстати, на последнем уровне по тестированию находится Украина - здесь сделали 369 тысяч тестов на один миллион населения. Поэтому есть в стране "Омикрон" или нет - это мы в любом случае узнаем с очень большим опозданием.

 

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Теги: news, Новости, Украина, Омикрон, 7dniv, 7dnivinfo  
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