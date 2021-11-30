Мужчина в Одесской области зарезал человека и спрятал труп в диване

В Ивановской ОТГ 29 ноября мужчина убил своего соседа. Тело мертвого человека обнаружил местный житель спустя три дня после убийства. Силовики задержали злоумышленника.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

Как заявляет пресс-служба, к правоохранительным органам вчера, 3 декабря, обратился мужчина, который заявил о том, что обнаружил труп в диване.

Позже полицейские установили, что убийство было совершено еще 29 ноября. Полицейские установили личность преступника и задержали его. Им оказался 29-летний житель Березовского района области.

"Установлено, что при совместном употреблении алкоголя потерпевший словесно обидел приятеля, из-за чего тот ударил мужчину ножом в грудь. От полученных ран он умер на месте. Чтобы скрыть следы своего преступления, злоумышленник спрятал убитого односельчанина в диван и скрылся", - говорится в сообщении.

Правоохранители квалифицировали происшествие по ч.1. ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство - Ред.).

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания, в настоящее время решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении умышленного убийства. Согласно законодательству подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.