Президент Эрдоган переименовал Турцию

Президент Реджеп Тайип Эрдоган переименовал Турцию — изменил экспортный бренд своей страны, который нацелен на повышение узнаваемости известной турецкой продукции за рубежом, теперь он называется "Türkiye".

Об этом сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на указ главы государства.

В тексте указа написано, что решение о смене бренда страны является очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны, призванным подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции.

Кроме того, в документе указано, что термин "Türkiye" (Турция) наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа. В данной связи принято решение о переименовании бренда страны. Отныне вместо бренда "Made in Turkey", экспортная продукция будет поставляться под единым брендом "Made in Türkiye".

Также сообщается, что во официальных документах страны, в том числе любых переписках с иностранными государствами и организациями, вместо слов "Turkey", "Turkei", "Turquie" и т.д., будет использоваться единый новый термин - "Türkiye".