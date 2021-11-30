Полицейские в Киеве протаранили легковушку

Сегодня, 4 декабря, в Киеве на проспекте Соборности произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. В результате аварии никто не пострадал.

Об этом стало из опубликованного местным Телеграм-каналом видео.

Сообщается, что на проспекте Соборности автомобиль Prius въехал в Hyundai Sonata.

"Автотроща ДТП в Киеве на проспекте Соборности: Полиция догнала Хендай сонату в сторону Дарницкой площади. Все цели. Ждут патруль для оформления", - говорится в сообщении канала.

Оба автомобиля получили повреждения. Кроме того, что задняя часть Hyundai и передняя часть полицейского Prius существенно помяты.

На месте работали правоохранительные органы. Все обстоятельство ДТП выясняются.